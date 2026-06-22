2026年5月生まれベビーの『名付けトレンド』発表！5月生まれ女子、「May」と同じ響きの名前が人気！男の子は春を感じる「はるネーム」がトレンド

株式会社ベビーカレンダー

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイト「ベビーカレンダー」を運営する株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）は、赤ちゃんの名前ランキングを毎月調査・発表しています。今回は、2026年5月生まれのお子さま6,932名を対象に調査した『5月生まれベビーの名付けトレンド』を発表します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

サマリー

【女の子】

●5月生まれ女子の名前、「May（5月）」と同じ響きの「芽依（めい）」が人気！

●春生まれに人気のよみ「こはる」が3カ月連続1位！

【男の子】

●「一文字ネーム」がトレンド！

●圧倒的人気！春らしさ感じる「はると」が1位！

●「はると」が4月に続いてよみランキング首位！「はるネーム」がTOP10に4つランクイン

＜5月生まれの女の子＞人気の名前ランキング

2026年5月生まれ 女の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ★女の子の名前：5月生まれ女子、「芽依（めい）」が急増

2026年5月生まれの女の子の名前ランキングでは、1位「陽葵（ひまり）」、2位「芽依（めい）」、同順位3位「澪（みお）」・「美桜（みお）」・「彩葉（いろは）」という結果になりました。あたたかな日差しや初夏の草花、みずみずしい自然を感じさせる名前が上位に並び、5月らしいさわやかで明るい名付けの傾向がうかがえます。

◇5月を意味する「May」と同じ響きの「芽依（めい）」が人気

なかでも注目は、2位にランクインした「芽依」です。4月の月間名前ランキング32位から、5月は2位へと大きくランクアップしました。「芽」は草木が芽吹く様子を連想させる漢字で、新緑が美しい5月にぴったり。また、「めい」というよみは英語で5月を意味する「May」と同じ響きであることから、例年5月生まれの女の子の名付けで人気が高まる傾向があります。季節感と響きのかわいらしさをあわせ持つ名前として、多く名付けられたようです。

◇春から初夏に人気の「菜の花ネーム」が急上昇

春生まれの女の子の名付けでは、菜の花や草花を連想させる「菜」を用いた名前「菜の花ネーム」が例年大人気となります。2026年5月もその流れが見られ、「紗菜（さな）」が4月の月間名前ランキングTOP100圏外から、5月は9位へと大きくランクアップしたほか、7位「結菜（ゆいな）」、同順位16位「陽菜乃（ひなの）」・「陽菜（ひな）」、30位「心菜（ここな）」、48位「菜乃華（なのか）」、69位「菜乃（なの）」、同順位91位「瑠菜（るな）」・「日菜乃（ひなの）」・「七菜（なな）」が人気の名前TOP100にランクイン。春から初夏へと季節が移ろう5月、やさしく自然を感じさせる「菜」を用いた「菜の花ネーム」が人気を集めていました。

★女の子のよみ：春生まれに人気の名前「こはる」が3カ月連続1位！

2026年5月生まれの女の子のよみランキングTOP5は、1位「こはる」、2位「つむぎ」、3位「みお」、4位「えま」、5位「さな」という結果になりました。やわらかく親しみやすい響きのなかに、春のあたたかさや落ち着いた印象を感じさせるよみが上位に並んでいます。

◇「はるネーム」の一つ、「こはる」が大人気！

5月のよみランキングで1位となったのは「こはる」。3月・4月に続き、3カ月連続で首位を獲得しました。

「こはる」は、春の穏やかな陽気やあたたかさを感じさせる響きから、例年春生まれの女の子に人気の名前です。また、名前のよみに「はる」を含む「はるネーム」も引き続き高い人気を集めました。5月生まれの女の子では、「こはる」のほか、16位「はる」、55位「はるか」が人気のよみランキングTOP100にランクインしています。春を連想させる「はる」の響きには、明るさや新たな始まりといった前向きなイメージがあり、こうした印象が支持を集めているようです。

◇古風な名前「レトロネーム」も人気

近年、女の子の名付けでは、古風で日本らしい趣のある「レトロネーム」が人気を集めています。2026年5月のよみランキングでも、1位「こはる」、2位「つむぎ」、7位「さくら」、9位「いろは」、11位「いと」など、やさしく上品な響きの名前が上位にランクインしました。

「つむぎ」は、人との縁や人生を紡いでいくようなイメージを持つよみです。名前ランキングでは「紬」が14位にランクイン。「紬」は絹糸を紡いで織り上げる絹織物を意味し、丁寧に積み重ねる美しさや和の趣を感じさせます。また、「いろは」は日本語に古くから伝わる「いろは歌」を連想させる、どこか懐かしい響きが魅力です。名前のよみが「は」で終わる「は止めネーム」は、古風な印象を持つ名前として近年人気を集めており、「いろは」もその代表例といえます。さらに、「いと」は短くシンプルながらも、可憐で凛とした印象を与える名前です。時代を問わず親しまれる古風な響きに魅力を感じる親が増えていることがうかがえます。

★女の子の漢字：「乃」が1位！春らしい「フラワーネーム」もトレンド

2026年5月生まれの女の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「乃」、2位「菜」、3位「花」、4位「心」、5位「桜」という結果になりました。古風でやわらかな印象の漢字に加え、春の草花を連想させる漢字が上位に並び、5月らしい華やかなランキングとなっています。

◇「乃」が4月5位から首位へランクアップ

5月生まれの女の子に最も多く用いられた漢字は「乃」でした。4月の月間漢字ランキング5位から、5月は首位へとランクアップしています。「乃」は、古風で上品な印象を与える漢字で、女の子の名前では止め字としても人気があります。実際の名付けでは、16位「陽菜乃（ひなの）」のほか、同順位48位「柚乃（ゆの）」・「乃愛（のあ）」・「想乃（その）」・「菜乃華（なのか）」・「結乃（ゆの）」などが見られました。やさしく和の雰囲気を感じさせることから、近年人気の「レトロネーム」とも相性が良く、5月の名付けでも多く選ばれたようです。

◇花にまつわる「フラワーネーム」が人気

春から初夏にかけて生まれる女の子の名付けでは、花を連想させる名前「フラワーネーム」が毎年人気を集める傾向があります。2026年5月もその傾向が見られ、2位「菜」、3位「花」、5位「桜」、8位「莉」、10位「咲」など、花や植物をイメージさせる漢字が上位にランクインしました。

「菜」は菜の花や若葉を思わせるみずみずしさ、「花」は華やかさや可憐さ、「桜」は日本を代表する春の花としての美しさを感じさせる漢字です。また、「莉」はジャスミンの一種である「茉莉花（まつりか）」に用いられる漢字で、上品で清らかな印象があります。「咲」は花が咲く様子を表し、笑顔や明るい未来への願いを込めやすい漢字です。春から初夏へと移り変わる5月らしく、花々の美しさや自然の生命力を名前に込める「フラワーネーム」が人気を集めていました。

◇5月の誕生石にちなんだ「翠」にも注目

5月生まれの女の子の名付けでは、誕生月や誕生石にちなんだ名前にも注目が集まりました。名前ランキングでは、「翠（すい）」が4月の55位から5月は38位へと大きく順位を上げています。

5月の誕生石として知られるエメラルドは、和名で「翠玉（すいぎょく）」とも呼ばれます。「翠」は、美しい青緑色やみずみずしい自然を連想させる漢字です。新緑が輝く5月の季節感とも重なることから、誕生月や誕生石にちなんだ名前として人気を集めたと考えられます。

実際の名付けでは、「翠（すい）」のほか、「翠衣（すい）」・「翠唯（すい）」などの名前が見られました。さわやかさや透明感を感じさせる「翠」は、自然の美しさを表現できる漢字として、5月生まれの女の子の名付けで存在感を高めていました。

＜5月生まれの男の子＞人気の名前ランキング

2026年５月生まれ 男の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ★男の子の名前：「一文字ネーム」がトレンド！

2026年5月生まれの男の子の名前ランキングでは、1位「陽翔（はると）」、2位「颯（はやて）」、3位「朔（さく）」、同順位4位「碧（あお）」・「晴（はる）」という結果になりました。

人気の名前ランキングTOP5のうち、2位「颯」、3位「朔」、4位「碧」・「晴」の4つの名前が、漢字一文字の「一文字ネーム」となっており、シンプルながら印象的な名前が人気を集めていることがうかがえます。短く呼びやすい響きのなかに、自然や季節感、力強さを感じさせる名前が上位に並びました。

◇さわやかな風を感じさせる「颯」がランクアップ

なかでも注目は、2位にランクインした「颯」です。4月の月間名前ランキング10位から、5月は2位へと大きくランクアップしました。「颯」は、風がさっと吹き抜けるさまを表す漢字です。春に激しく吹く風を意味する「春疾風（はるはやて）」という言葉もあるように、春は風の印象とも結びつきやすい季節。軽やかでさわやかな印象のある「颯」は、音の響きの心地よさに加え、風のように自由に、伸びやかに育ってほしいという願いを込めやすい名前です。初夏へと向かう5月の清々しい空気感とも重なり、人気を集めたと考えられます。

★男の子のよみ：圧倒的人気「はると」が1位！

2026年5月生まれの男の子のよみランキングTOP5は、1位「はると」、同順位2位「ゆいと」・「はる」、4位「さく」、5位「そら」という結果になりました。あたたかさや明るさ、自然を感じさせる響きが上位に並んでいます。

5月のよみランキングで首位となったのは「はると」。4月に続いて1位を獲得し、春生まれの男の子に人気のよみとして、引き続き高い支持を集めました。「はると」は、年間よみランキングでも2018年から2025年まで8年連続1位を獲得している、近年最も人気の高いよみです。

◇「はる」を含む「はるネーム」が引き続き人気

「はる」は、春のあたたかさや明るい日差し、草木が芽吹く生命力を感じさせるよみです。2026年5月も「はる」を含む「はるネーム」が人気となり、1位「はると」、2位「はる」、7位「はるま」、9位「はるき」と、よみランキングTOP10に4つもランクインしました。春から初夏へと季節が移り変わる5月。明るく前向きな印象を持つ「はる」という響きは、季節感を大切にした名付けとして多く選ばれたようです。

★男の子の漢字：「翔」が首位！人気の「と止めネーム」にも注目

2026年5月生まれの男の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「翔」、2位「陽」、3位「斗」、4位「真」、5位「大」という結果になりました。空へ羽ばたくような雄大さや、明るさ、力強さを感じさせる漢字が上位に並んでいます。

◇「翔」を用いた「と止めネーム」が人気

近年、男の子の名付けでは、名前のよみが「と」で終わる「と止めネーム」が人気を集めています。2026年5月生まれの男の子でも、全体の約20％が「と止めネーム」でした。「と」で終わる名前は呼びやすく、安定感と親しみやすさがあるのが特徴です。「と止めネーム」のなかでも特に人気を集めているのが、「翔」です。

「翔」は、2019年から7年連続で年間漢字ランキング首位を獲得している人気の漢字。5月は4月から1ランクアップし、月間漢字ランキングでも首位となりました。大空を羽ばたく様子を連想させる漢字で、自由にのびのびと成長してほしい、広い世界へ羽ばたいてほしいという願いを込めやすく、男の子の名付けで長く支持されています。

実際の名付けでは、1位「陽翔（はると）」、7位「結翔（ゆいと）」、19位「湊翔（みなと）」・「大翔（ひろと）」・「春翔（はると）」、25位「琉翔（りゅうと）」、30位「咲翔（さくと）」と、人気の名前ランキングTOP30以内に「翔」を用いた名前が7つもランクインしました。「翔」を用いた名前は、さわやかで前向きな印象を与えることから、「と止めネーム」のなかでも特に根強い人気を集めているようです。

▼【結果】５月生まれの赤ちゃんの名前ランキングTOP10

＜男の子＞

1位 陽翔 （主なよみ：はると）

2位 颯 （主なよみ：はやて）

3位 朔 （主なよみ：さく）

4位 碧 （主なよみ：あお） ※同順位

4位 晴 （主なよみ：はる） ※同順位

6位 凪 （主なよみ：なぎ）

7位 結翔 （主なよみ：ゆいと）

8位 悠真 （主なよみ：ゆうま）

9位 大和 （主なよみ：やまと）※同順位

9位 蒼空 （主なよみ：そら） ※同順位



＜女の子＞

1位 陽葵 （主なよみ：ひまり）

2位 芽依 （主なよみ：めい）

3位 澪 （主なよみ：みお） ※同順位

3位 美桜 （主なよみ：みお） ※同順位

3位 彩葉 （主なよみ：いろは）※同順位

6位 心春 （主なよみ：こはる）

7位 結菜 （主なよみ：ゆいな）※同順位

7位 葵 （主なよみ：あおい）※同順位

9位 紗菜 （主なよみ：さな） ※同順位

9位 咲茉 （主なよみ：えま） ※同順位

※（）内は主なよみを記載

＜調査概要＞

調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方

調査期間：2026年5月1日(金)～2026年5月25日(月)

回答件数：6,932件（男の子：3,548件／女の子：3,384件）

※本調査内容を転載される場合は、出典が「株式会社ベビーカレンダー」であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

■【2025年】年間名前ランキング発表！「赤ちゃんの名前ランキング」サイトをチェック

2025年赤ちゃんの名前・よみ・漢字ランキングをそれぞれ1位～100位まで発表しています！ほかにも、2010年以降の年間名前ランキングや、名付けトレンドなど、今知りたい名前に関する情報をまとめています。ぜひご覧ください。

赤ちゃんの名前ランキングはこちら :https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/1001842025年赤ちゃんの名前、よみ、漢字ランキング■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」で順位をチェック！

「赤ちゃんの名付け・名前ランキング」サイトには、過去のランキング結果から名前が何位なのかを検索できる「名前ランキング検索」コーナーもあります。これから赤ちゃんの名前を考えるママ・パパも名付けの参考にぜひご活用ください。

「名前ランキング検索」はこちら :https://baby-calendar.jp/nazuke/赤ちゃんの名付け・名前ランキング＜「ベビーカレンダー」サイトに関して＞

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.4億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約100名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援サイトです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

ニュースリリースはこちら：https://corp.baby-calendar.jp/information_tax/release

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）

※2021年3月25日 東証マザーズ（現グロース市場）上場

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F

代表者：代表取締役 安田啓司 設立年月日：1991年4月 主要事業：メディア事業、医療法人向け事業

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■シッテク：恋愛・結婚＆マッチングアプリ紹介メディア

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■赤ちゃんの名付け・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア

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