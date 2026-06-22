＜ indent × 一二三書房、書籍化を経て、新レーベルでも原作発掘を連携 ＞ 一二三書房の新小説レーベル「メルティアブックス」の原作を、「Nola」で常設募集！

株式会社indent

70万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」「コミックノヴァ」など多くのエンターテインメント系レーベルを提供する株式会社一二三書房（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：辺見 正和 以下：一二三書房）が2026年6月5日（金）に創刊した新規小説レーベル＜メルティアブックス＞から、商業出版する原作の募集を開始いたします。「Nola（ノラ）」から直接作品を投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」内『編集部の掲示板』に編集部ページを開設し、編集部の常設の窓口として、書籍および電子書籍での発売、コミカライズを見据えた小説作品を募集します。

編集部ページはこちら :https://story.nola-novel.com/company/meltiabooks

＜ indent × 一二三書房、書籍化を経て、新レーベルでも原作発掘を連携＞

▼メルティアブックス編集部からのコメント

indent様では様々な作家様・作品と編集部をつなげる取り組みを積極的に行っていらっしゃいます。

弊社も「サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部」にて沢山の面白い作品とお会いし、書籍化させていただくことができました。 本編集部でもよい出会いがあることを期待しております。

既存レーベルでの協業を経て、新レーベルでも”原作発掘”の連携を加速

indentは、作家の皆さまに向けて、創作プラットフォーム「Nola」で執筆した作品を直接投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」を運営しています。また「Nolaノベル」では各企業の編集部が求める作品のテーマや要素を掲載する『編集部の掲示板』も運営しており、60を超えるレーベルの皆さまとともに、より多くの作家の皆さまの商業デビューをご支援しています。

indentと一二三書房は、これまで「Nolaノベル」内『編集部の掲示板』にて「サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部」、「コミックノヴァ編集部」をそれぞれ開設し、各レーベルから出版する原作小説の募集を行ってまいりました。また「第一回Nola原作大賞」（期間：2025年９月～2026年１月）への参加をはじめ、「第1回 サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部 小説大賞」（期間：2025年２月～３月）を開催するなど、これまでにコンテスト受賞作を含め計4作品の書籍化を実現し、オリジナルIPの創出に向けた協業を推進してまいりました。

これまでの取り組みを経て、このたび、新規小説レーベル＜メルティアブックス＞においてもNolaノベルの『編集部の掲示板』機能を活かした原作の発掘を開始いたします。「Nola」の持つ作家数70万人超・総作品数300万超の会員基盤を活用し、メルティアブックス編集部の投資方針に合わせた「主にハイファンタジーを主軸としたTL（ティーンズラブ）の物語」を常時募集いたします。スカウトした作品は「メルティアブックス」より紙および電子での書籍化やコミカライズ展開を検討する予定です。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本におけるエンタメ・クリエイティブ産業のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

▼募集する作品像

『編集部の掲示板』ページはこちら：https://story.nola-novel.com/company/meltiabooks

・ジャンル

主に募集しているのは、ハイファンタジーの世界を舞台とした令嬢、転生、成り上がり、溺愛などをテーマにしたTL（ティーンズラブ）作品です。一貫した信念や強い個性を持ったヒロインと、そんなヒロインに特別な感情を向けるヒーローが織りなすラブロマンスを求めています。

・編集部のチェックポイント

１. 魅力的なキャラクターと設定

読者さんはロマンスを求めて読んでいるので、言わずもがなヒロイン／ヒーローのキャラクターとしての魅力がとても重要です。

また、舞台設定の魅力は作品の魅力につながってきます。

キャラクターたちがいきいきと動き、読者さんが心躍るような作品をお待ちしております。

２. 冒頭で引き込む

試読範囲となる冒頭に作品のアピールポイントを提示することが求められています。

作品世界観やヒロイン／ヒーローがどんなキャラクターなのか、この作品がどこに向かおうとしているのかを書いている作品だと好ましいです。

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。Indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、70万人の作家が生み出した最大300万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。