【TGIフライデーズ】 積み上げろ。伝説を。McCain x TGI FRIDAYS 「オニオンリング タワーに挑戦！」 開催。

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、世界中のレストランシーンを支えるグローバルフードブランドMcCainとのコラボレーション企画として、6月22日の「National Onion Ring Day」を記念した体験型イベント『オニオンリングタワーに挑戦！』を、2026年6月22日（月）から6月28日（日）【平日 17:00～/ 土日 終日】までの期間限定で開催いたします。

TGI FRIDAYS

自由の女神、マンハッタン、そしてコロッセオを超えろ！

舞台は、自由の女神が見守るニューヨークの摩天楼。そして、歓声に包まれたローマのコロッセオ。

お客様は20個のMcCainオニオンリングを、一段ずつ積み上げながら、自分だけのオニオンリングタワーづくりに挑戦します。

目の前のプレートは巨大なステージへ。積み上がるタワーは、マンハッタンの超高層ビルにも、伝説の闘技場コロッセオにも挑む、新たなランドマークへと姿を変えていきます。

完成したタワーはぜひ撮影を。 期間中、SNSへ投稿いただいたお客様には、数量限定のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

さあ、仲間と一緒に。積んで、笑って、歓声を上げよう。

この7日間、フライデーズが贈るのは、ただのオニオンリングではありません。

それは、世界中の仲間がひとつになる、“伝説のオニオンリングタワー”への挑戦です。

TGI FRIDAYS

【ONION RING TOWER CHALLENGE! / オニオンリングタワーに挑戦！】

実施期間：2026年6月22日（月）～28日（日） 【平日 17:00～/ 土日 終日】

実施店舗：TGI フライデーズ 全13店舗

内容：20個入り オニオンリングを積み上げて、オリジナルタワーづくりに挑戦。

完成後、撮影してSNSへ投稿いただいたお客様へ、フライデーズオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

20 RINGS 20個入りオニオンリング（2～4名様向け） \890 (税込\979)

フライデーズオリジナル ステッカー

TGI FRIDAYS

日本マッケイン・フーズ株式会社

マッケイン・フーズは、フライドポテトやスナック製品における世界最大のメーカーです。1957年、カナダ有数のポテト産地であるニュー・ブランズウィック州にて創業。現在は世界に49の製造拠点を有し、160以上の国・地域で製品を提供しています。フライドポテト、オニオンリング、チーズフライ、ピザなど幅広いラインナップを取り揃え、また、ヘルシー志向や冷凍食品へのニーズに対応する製品開発にも積極的に取り組んでいます。

日本法人である日本マッケイン・フーズ株式会社は、1987年にセールスオフィスを設立。全国に2事業所（東京都、大阪府）と7つの物流センターを構え、外食・中食を中心にスピード感のあるきめ細やかなサービスを提供しています。

McCain

代表取締役社長: ボスジャン・ルービック

所在地： 〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-12 ヒューリック芝公園大門通ビル 8F

事業内容：フレンチフライポテトやスナックフーズの輸入販売

設立：1987年3月4日

資本金：9500万円

URL：https://mccain.co.jp/

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。

TGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYS

TGIフライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI FRIDAYS

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

2026年7月下旬 グランドオープン

■新宿歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町1丁目23-14

第一メトロビル2階

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/shinjuku/

TGI FRIDAYS 神奈川芸術劇場店TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店TGI FRIDAYS 有明ガーデン店