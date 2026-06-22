独自AIシステムがWordPressのトラブルを解決する「WordPressリカバリー」機能を、『シンレンタルサーバー』と『スターレンタルサーバー』で提供開始

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林尚希）は、2026年6月22日、当社が開発・提供するレンタルサーバーサービス『シンレンタルサーバー』および『スターレンタルサーバー』において、WordPressのトラブルを独自AIシステムが解決する「WordPressリカバリー」機能の提供を開始しました。

本機能は、国内シェアNo.1(※1)のレンタルサーバーサービス『エックスサーバー』の運用実績に基づく豊富な知見により開発された、WordPressのさまざまなトラブルをサポートする機能です。先行導入している『エックスサーバー』および法人向けサーバー『XServerビジネス』では、年間3万件以上(※2)の利用実績を誇ります。

「画面が真っ白になった」「サイトに不正アクセスがあった」といった深刻なトラブルに対し、簡単なクリック操作のみで、独自のAIシステムがWordPressサイトの診断から復旧までを自動で行います。

今後も当社は、すべてのユーザーが安全かつ快適に情報発信できる環境を提供するとともに、さらなるサービスの利便性向上に努めてまいります。

■提供の背景

WordPressは世界で最も利用されているCMSであり、企業サイトからブログまで幅広い用途で活用されています。一方で、WordPress本体やテーマ、プラグインの組み合わせはサイトごとに異なり、発生するトラブルも表示エラーや、不正アクセスによる改ざんなど、多岐にわたります。

こうしたトラブルの原因特定や復旧には、専門的な知識が求められることが多く、解決までに多大な時間を要するケースは少なくありません。当社では、このような課題を解決するため、専門知識がなくともクリック操作のみでトラブルを解決できる「WordPressリカバリー」機能を開発しました。

本機能は、先行導入している『エックスサーバー』および『XServerビジネス』では年間3万件以上利用されており、実際の利用を通じて得られた知見をもとに、機能改善やAIシステムの精度向上を重ねてまいりました。

このたび、実用性を高めた本機能を『シンレンタルサーバー』および『スターレンタルサーバー』にも導入します。万が一のトラブル発生時にも、迅速かつ手軽な復旧対応を可能にし、より安心・安全なWordPress運用環境を提供してまいります。

■「WordPressリカバリー」機能について

クリック操作だけでWebサイトやブログのトラブル原因を自動で検知し、WordPressを修復できる当社独自の機能です。国内シェアNo.1のレンタルサーバーサービス『エックスサーバー』が、250万件を超える(※3)サイト運用のサポートを通じて蓄積したノウハウをもとに開発した、独自のAIシステムを採用しています。

「Webサイトに不正アクセスがあった」「ホームページが真っ白で何も表示されない」といった、WordPressに関するさまざまなトラブルを、クリック操作のみで解決できるため、初心者の方や専門知識のない方でも安心してサイトを運用いただけます。

■提供サービスについて

<主な活用例>- 表示エラーの解消 ： 画面が真っ白になるなどの表示不具合の復旧- 不正アクセス被害の復旧： 問題のあるファイルの除去や改ざん箇所の修復- ログイン不具合の解決： ログインできなくなった際の復旧やパスワードリセット- WordPress本体のリセット： WordPress本体の初期化

以下サービスの対象プランをご契約中のお客様は、「WordPressリカバリー」機能を追加料金なしでご利用いただけます。

『シンレンタルサーバー』

高速性・高性能を重視したレンタルサーバーサービスです。

高性能サーバーマシンの採用、国内最大級のバックボーン回線への10Gbps直結、複数のNVMe SSDを組み合わせたRAID10構成により、高速なサーバー環境を実現しました。さらに、快適な運用を支える充実した機能も兼ね備えています。

【対象プラン】

- 全プラン『シンレンタルサーバー』公式サイト :https://www.shin-server.jp/『スターレンタルサーバー』

コストパフォーマンスと高機能を重視したレンタルサーバーです。

すべてのプランで、高性能サーバーマシンと高速インターフェース「NVMe（エヌブイエムイー）」を採用し、多機能なサーバー環境を手頃な価格で提供しています。国内シェア上位サービスの同価格帯のプランと比較しても、優れたコストパフォーマンスを誇ります。

【対象プラン】

- ライト- スタンダード- ビジネス『スターレンタルサーバー』公式サイト :https://www.star.ne.jp/

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※1 2025年12月時点、W3Techs 調べ。※2 2026年6月時点、自社調べ。

※3 2025年9月時点、エックスサーバー・XServerビジネスにおける運用サイト数の合計値。