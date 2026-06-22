MOMENTUM 5 Wirelessサイト公開のご案内 ～Saucy Dog 石原 慎也さんスペシャルインタビューも同時公開～
Sonova Consumer Hearing Japan株式会社
Sonova Consumer Hearing Japan株式会社は、SENNHEISER（ゼンハイザー）のワイヤレスヘッドホンのフラッグシップモデルMOMENTUM 5 Wireless発売（2026年6月22日）にともない、商品ページを公開いたしました。
商品ページでは、MOMENTUM 5 Wirelessを使っていただいた 人気バンド Saucy Dogのボー
カリスト兼ギタリスト 石原 慎也さんのスペシャルインタビューもご覧いただけます。
MOMENTUM 5 WIreless 商品サイト
https://jp.sennheiser-hearing.com/ja/products/momentum-5-wireless
Saucy Dog 石原 慎也さん インタビュー
https://youtu.be/CyxXSt8UcJs
Saucy Dog
石原慎也(Vo/Gt)、秋澤和貴(Ba.)、せとゆいか(Dr./Cho.)
Vo.石原の「言葉・メロディ・声」が最大の魅力。
若者を中心に幅広い層に支持されており、「いつか」「結」「シンデレラボーイ」など楽曲ストリー
ミング総再生数は、30億回を超えている。2022年12月には、NHK紅白歌合戦に初出場。2025年
12月17日（水）9th Mini Album「カレーライス」をリリースした。
大規模アリーナツアーの成功や大型ロックフェスへの出演などライブ活動も勢力的におこなってお
り,2026年1月4日には、バンド結成の地である大阪で初の単独ドーム公演を成功、2026年9月か
ら「Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME+」を行う。