東京の未来を謳歌することのできるロケーションに、全130邸のスケールで誕生【ガーラ雑色グランドステージ】６月25日(木)販売開始

株式会社FJネクストホールディングス

株式会社ＦＪネクストホールディングス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 肥田 恵輔 証券コード：8935）の100％子会社である、株式会社FJネクスト（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 肥田 幸春）は、分譲マンション「ガーラ雑色グランドステージ」(総戸数130戸)の販売[申込受付]を６月25日（木）より開始いたします。

南東側外観イメージ北西側外観イメージエントランスイメージエントランスホールイメージ

◆デザインコンセプト

外観はモノトーンを基調とし、ダークカラーで水平ラインを強調するとともに、手摺にガラスやアルミルーバーを使うことでクールモダンな建築美を追求。エントランスはゆったりとしたアプローチ空間を確保しながら、壁に大判タイル、床に乱形天然石をあしらい、植栽も添えて上質な住まいの顔を演出しました。建物内には、美しい素材に彩られたエントランスホールを設け、アイストップとなる光壁をデザインしています。

「ガーラ雑色グランドステージ」の主な特長

◆ 「品川」や「羽田空港」へ軽快に直結する交通ネットワーク

徒歩６分の京浜急行本線「雑色」駅からは、「品川」駅へ14分、「羽田空港第3ターミナル」駅へ直通11分、「新橋」駅や「東京」駅へは20分台でアクセスが可能。京浜急行本線は都営浅草線と相互直通運転を行っているため、「東銀座」駅や「日本橋」駅などへのアクセスもスムーズ。毎日の通勤や通学、休日のショッピングやレジャーも軽快にサポートします。

【路線図】

◆日々の利便性と安らぎを兼ね備えた、快適な住環境

「雑色」は駅付近を起点に、多彩な店舗が軒を連ねる２つの商店街が延びており、賑わいに満ちた空間が形成されています。徒歩圏内には、「オーケーサガン店」をはじめとしたスーパーマーケットのほかに、コンビニエンスストアや100円ショップ、ドラッグストアなどの生活利便施設が充実。また、自然豊かな公園も身近に点在するなど、日々の暮らしを彩る魅力的な住環境が整っています。

現地案内図

◆居住者ニーズを追求した機能的な仕様設備・建物構造

【セキュリティ・安全性】

■先進のカードキーシステムを導入。１枚のカードでオートロック・エレベーター・玄関と各住戸に入るまで三重の施錠でより高い安全性を実現しました。カードキーは財布にも入るスリムなデザインで、電波・磁気・結露などの影響を受けず、キー交換も容易に行えます。

■シャッター付きドアスコープをはじめ、防犯用のドアロック部分カバー、強固な耐久性のドアガードなど、玄関ドアのセキュリティ面にも配慮しました。

【毎日の暮らしを支える確かな構造】

■アースドリル拡頭拡底工法により、杭径約1,200mm～2,100mmの杭を24本構築し建物を支えています。

■居室内の遮音性に配慮し、すべての居室に二重床・二重天井構造を採用しています。

■外の冷気が住戸内に伝わるのを軽減するため、マンション躯体に沿って柱・梁・壁の室内側に約20mm厚、最下階住戸のスラブ下は約30mm厚の断熱材を配しました。また、屋上の屋根部分は約50mm厚の外断熱としています。

【マンションライフを手厚くサポート】

■ご入居者様向けの専用窓口「ガーラコンシェルジュサービス」は、長く安心してお住まいいただけるよう、マンション生活におけるご相談やご要望を承ります。

■すべての専有部に快適なインターネット接続環境（住戸内最大１Gbps）を提供します。無線LAN環境でもインターネットをご利用いただけます。

【こだわりの住戸設備】

■ Siセンサー付き３口ガスコンロ（２Ｋ・１ＤＫタイプは２口）、節水機能付きのシングルレバー混合水栓、耐震ラッチ付きキッチン吊戸棚など機能性、デザイン性ともに優れたシステムキッチンを採用しました。

■広々と使えるバスルームはゆったりと入浴することができ、また、浴室乾燥機を全戸に設置しているため、天候や時間を気にすることなく洗濯物を乾かすことができます。

■住戸の水まわり空間は、バスルーム・パウダールーム・トイレすべてが独立プランとなっており、居住者ニーズを実現した都市生活にふさわしい設えとなっています。

【現地上空からの航空写真】[表: https://prtimes.jp/data/corp/176728/table/24_1_0fd0a742c4ef3b6d60cd948be8ceeab6.jpg?v=202606221252 ]

【株式会社ＦＪネクストホールディングス 会社概要】

商 号：株式会社ＦＪネクストホールディングス

所 在 地：東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

代 表：代表取締役社長 肥田 恵輔

設 立：1980年７月

資 本 金：27億7,440万円

免 許 番 号：国土交通大臣(６)第5806号

事 業 内 容：グループ会社の経営管理、不動産特定共同事業、不動産売買・賃貸

加 盟 団 体：一般社団法人全国住宅産業協会、公益社団法人全日本不動産協会、

公益社団法人不動産保証協会、公益財団法人東日本不動産流通機構

ホームページ：https://www.fjnext-hd.co.jp/

【株式会社ＦＪネクスト 会社概要】（売主）

商 号：株式会社ＦＪネクスト

所 在 地：東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

代 表：代表取締役社長 肥田 幸春

設 立：2021年４月

資 本 金：２億円

免 許 番 号：国土交通大臣(１)第9976号

事 業 内 容：ガーラマンションシリーズの企画開発

不動産の売買・仲介・賃貸

加 盟 団 体：公益社団法人全日本不動産協会、首都圏中高層住宅協会、

公益社団法人不動産保証協会、公益財団法人東日本不動産流通機構

ホームページ：https://www.fjnext.com/

―本リリースに関するお問合せ先―

株式会社ＦＪネクスト

営業企画部

小川・城戸・根本

TEL：０３-６７３３-３３２３

―販売に関するお問合せ先―

TEL：０１２０-８６-７０８６