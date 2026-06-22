ALESSI（アレッシ） ストア 東京 「Summer Store Event 」開催のお知らせ ― 機能するアートで夏を楽しむ、サマーギフトセレクション

Hakko in Style 株式会社カフェ・マキネッタ

特典：カフェ・マキネッタ サービス

イベント期間中、店舗にて1名様につき5,000円以上のご購入＋ALESSI会員登録をいただいたお客様に、店内カフェにて 「カフェ・マキネッタ」サービスをご提供します。ALESSI のマキネッタで抽出する本格的な味わいは、イタリアの豊かなコーヒー文化を日常に取り入れるためのエッセンスを凝縮した一杯です。

イベント概要：ALESSI STORE TOKYO「Summer Store Event 」 - 機能するアートで夏を楽しむ、サマーギフトセレクション

期間 ：2026年6月27日（土）～ 8月27日（木）

住所 ：東京都港区南青山3丁目7－1 ALESSI STORE TOKYO / ALESSI Caffe

電話 ：03-6804-5616

営業時間：10:30 - 18:45 （ドリンクサービスは18時30分まで）

定休日：水曜（祝日を除く）

おすすめサマーアイテム

太陽の光がきらめく季節に、北イタリアの工房で育まれた職人技と、世界的デザイナーたちの感性が響き合い生まれた ALESSI のプロダクトは、手にするたびに心が躍る“機能するアート”。夏の空気のように軽やかで、どこか遊び心を感じさせる造形美は、日常に「美しさを選ぶ」という豊かさをもたらします。 店頭でのカフェサービスとともに、ぜひゆったりと店内をお楽しみください。

Big Love（ビッグラブ）イスクリームボウル & スプーン

Big Love（ビッグラブ）

「Big Love（ビッグラブ） 」アイスクリームシリーズは、ミリアム・ミッリが「ハート」をテーマに手掛けたコレクションから誕生しました。

シルバー、ピンク、ブルー、オレンジのカラー展開のアイスクルームボウル。

その愛らしい形状がインテリアに明るいアクセントを加えます。単なる食器ではなく、アートピースのようなアイスクリームスプーン。

ALESSI サマーギフト

ALESSI ギフトボックス に、 ALESSI & Ice Cream（5点セット）が登場。 Big Love アイスクリームボウル（スプーン付き）×2 、Koki アイスクリームスクープ ×1 の特別セットです。

人気のワインオープナーやおしゃれな食器のペアセット、実用的なキッチン用品など、心に残るプレゼントがきっと見つかります。大切な方へ、またはご自身へのご褒美としてサマーギフトに最適なアイテムを厳選しています。

＜ALESSI ギフトボックス＞ ALESSI & Ice Cream（5点セット

その他のおすすめ

Socrates（ソクラテス）ワインオープナー

「Socrates（ソクラテス）」という哲学的なネーミングとは裏腹に、道具としての完成度は極めて高く、ワインを開ける時間をより豊かで知的なものへと変えてくれるワインオープナーです。

Caffa（カファ）二重構造トラベルマグ

Caffa（カファ）は、インダストリアルデザイナー、ジュリオ・イアケッティによる、18/10ステンレススチールとサーモプラスチック樹脂の二重壁構造を採用した高品質トラベルマグ。ホットもコールドも長時間キープし、オフィス、ドライブにも最適です 。

ABOUT ALESSI

1921年にオメーニャで創業したアレッシは、現在ではイタリアを代表する、国際的にも高い評価を受けるデザインファクトリーのひとつです。長年にわたり、同社は数千点におよぶ製品を生み出し、その多くがデザインアイコンとして知られています。アレッシは、世界的に著名なデザイナーや建築家300名以上と協働してきました。その大きな特徴のひとつは、工業製品としての要求を満たしながらも、自らを「応用芸術の分野における研究所」と位置づけ、キッチンやテーブルウェアなどの小物にとどまらず、まったく異なる製造分野においてもその姿勢を貫いている点にあります。

ABOUT ALESSI STORE TOKYO

2026年3月ALESSI は東京・表参道に新たな旗艦店をオープンしました。日本を代表するプロダクトデザイナー、深澤直人氏がデザインしたこの2フロア・172平方メートルのコンセプトスペースには、ショップ、カフェ、そして約600点以上の ALESSI 製品が並びます。

※会期等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本リリース使用されているコーヒー、アイスクリームなどの写真はイメージとなります。

【アレッシ ジャパン 公式ホームページ】 https://alessi-jp.com(https://alessi-jp.com/)

【アレッシ ジャパン 公式ECサイト】https://www.alessi-jp.shop

【アレッシ ジャパン 公式インスタグラム】@alessi_japan(https://www.instagram.com/alessi_japan/)