東京証券取引所 × マクアケが登壇、上場企業のためのIR新戦略を解説する無料オンラインセミナーを7月15日開催｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、2026年7月15日（水）に、上場企業のIR・経営企画ご担当者さま向けの無料オンラインセミナー「上場企業のためのIR新戦略｜IR活動の充実化が拓く、企業価値向上の新たな道筋」を開催いたします。本セミナーには、株式会社東京証券取引所および株式会社マクアケが登壇します。

お申し込みはこちら :https://envalith-research.zoholandingpage.jp/260715-seminar-jpx-makuake/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=seminar&utm_content=260715

■ 開催の背景

いま、上場企業のIRは大きな転換点を迎えています。2023年3月の「資本コストや株価を意識した経営の実現」要請に始まり、2025年7月の上場規程改正によるIR担当者の育成・IR活動体制の強化、同年9月のグロース市場改革による事業計画・成長可能性の開示強化まで、東京証券取引所はIR活動の充実化を一貫して求めてきました。資本市場からの期待が高まる一方で、自社のIRを「何から、どう充実させるか」は、多くの企業に共通する課題となっています。

本セミナーでは、東京証券取引所 上場部 石川 実乃里さまより、IR体制整備の本質とその実践アプローチを直接ご解説いただきます。続いて、株式会社マクアケ 代表取締役社長 中山 亮太郎さまより、IR活動を充実化させてきた自社の実践事例をご共有いただきます。当社は本セミナーの主催・進行を務め、東証および登壇企業による知見の共有をお手伝いします。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- 東京証券取引所が求めるIR体制整備の本質と、市場区分・規模の近い実践事例を学びたい方- 「IRを強化したい」と思いつつ、何から手をつけるべきか、最初の一手が見えていない方- 自社の魅力が市場に正しく伝わっていないと感じている方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/55_1_60a1c9f208493bd7bcefd63b5a855801.jpg?v=202606221252 ]お申し込みはこちら :https://envalith-research.zoholandingpage.jp/260715-seminar-jpx-makuake/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=seminar&utm_content=260715

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/55_2_b9fd3ebe4c23a5824eba3e82402273f0.jpg?v=202606221252 ]