ADHD当事者677名の声から生まれたバッグ、世界認知行動療法学会へ

株式会社コーエイ

■ 株式会社コーエイ（本社：熊本県熊本市南区、代表取締役：松下輝昭、以下「当社」）が展開するADHD当事者・家族向けバッグブランド「KABAG for ADHD」は、2026年6月25日から28日まで米国サンフランシスコ Marriott Marquis San Francisco（780 Mission St, San Francisco, CA 94103）にて開催される第11回世界認知行動療法学会（World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies 2026 Congress、以下「WCCBT 2026」）に出展いたします。

WCCBTは世界認知行動療法連盟が主催する、認知行動療法分野で世界最大規模の国際学会です。世界中の臨床心理士・精神科医・研究者が集まる本学会において、当社は日本企業として、ADHD当事者の生活課題に物理プロダクトで応えるブランドとして出展いたします。

■出典の背景

「KABAG for ADHD」は、ADHDの特性を持つ方々が日常生活で抱える「物をなくす」「持ち物を忘れる」「整理整頓が困難」といった困りごとに、認知行動科学の知見を組み込んだ設計で応える機能性バッグシリーズです。

当社が2024年9月に実施したADHD当事者・関係者アンケート（有効回答677名、うちADHD該当665名）では、以下のような実態が明らかになっています。

・「物が見つけにくい」と感じている：71.3%

・「家の鍵をなくした経験がある」：57.0%

・「家を出てから持ち物を取りに戻った経験がある」：63.5%

・「物を紛失したエピソードを持つ」：95.7%

これらの当事者の声を起点に、収納場所を視覚的に固定する透明ポケット、ラベリングしやすい構造、二階建てフォーカス収納など、認知特性に寄り添った設計を採り入れています。

■なぜ世界認知行動療法学会(WCCBT)なのか

ADHDに対する認知行動療法（CBT: Cognitive Behavioural Therapy）は、世界的に最もエビデンスが蓄積された介入アプローチの一つです。WCCBT 2026のテーマである「Health for All: Affirming, Equitable, and Sustainable CBT」が示すとおり、認知行動療法の知見をいかに日常生活の支援に橋渡しするかが、本学会の中核的な関心領域です。

「KABAG for ADHD」が提示する「見える化」「定位置化」「モノの住所」というコンセプトは、認知行動療法の主要概念である「行動の構造化（behavioural structuring）」「環境調整（stimulus control）」「補助手段による認知負荷の軽減（cognitive offloading）」と整合しています。本プロダクトは単なる便利グッズではなく、ADHD当事者の認知特性と臨床知見を架橋する補助具として設計されており、本設計思想を世界の臨床心理士・研究者と直接対話する場としてWCCBT 2026を選びました。

また、当事者の生活課題に物理プロダクトで応えるブランドとして本学会に出展することは、過去の出展者の多くが書籍・学術出版社である中で、新しい試みとなります。当社は、当事者の声から生まれた製品を医療・臨床現場の専門家へ届け、現実の臨床ケアと製品開発の循環を強化することを目指しています。

世界に発信する場として、また現地の臨床心理士・研究者・医療従事者からのフィードバックを直接得る貴重な機会として、本学会への出展を決定いたしました。

■3名の専門家との共同開発

■紀伊國屋書店サンフランシスコ店との連動企画

- 「KABAG for ADHD」は、それぞれ異なる立場からADHD支援に取り組む3名の専門家との共同開発によって生まれました。▼ 南 和行 氏（臨床心理士／カウンセリングルームすのわ 代表）東京都足立区北千住にて2014年からカウンセリングルームを開設。ADHD・トラウマ改善を専門とする臨床心理士。早稲田大学第一文学部心理学専修卒業、ミシガン州立大学大学院カウンセリング心理学科修了。EMDR（眼球運動による脱感作と再処理療法）等のトラウマ療法も実施。日本臨床心理士会・日本EMDR学会・臨床催眠学会・日本マインドフルネス学会所属。当社代表・松下が大学時代にお世話になった縁から、本プロジェクトの最初の相談先として参画。▼ 西原 三葉 氏（ADHD整理収納アドバイザー／片づけコンサルティングAUBE 代表）ご自身がADHD当事者であり、発達障害に特化した片付けサポートを行うADHD整理収納アドバイザー。整理収納アドバイザー1級、産業カウンセラー、ライフオーガナイザー1級、栄養士の各資格を保有。これまでのサポート実績は1,500件以上に上り、2021年ハウスキーピング協会主催 整理収納コンペティション グランプリ、2024年成人発達障害支援学会ポスター発表 優秀賞を受賞。南氏のご紹介で本プロジェクトに参画し、SNSを通じた当事者リサーチの牽引と、製品の収納構造・色彩設計に当事者視点を反映。▼ 中島 美鈴 氏（臨床心理士・公認心理師／株式会社Time Design Lab 代表取締役）成人ADHDに対する認知行動療法を専門とする臨床心理士・公認心理師、心理学博士。九州大学大学院人間環境学府 学術協力研究員、独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 非常勤研究員、かなめクリニック スーパーバイザーを兼任。Journal of Attention Disorders等の国際学術誌に論文発表、60冊を超える著書を持ち、NHK「あさイチ」「クローズアップ現代」等メディア出演多数。WCCBT 2026においてシンポジウム発表・ポスター発表で登壇予定であり、現地で当社ブースとの連携を行います。3名の専門家による、心理臨床・当事者・行動科学の3視点を統合した共同開発体制が、本ブランドの設計思想の核となっています。

会期中の6月28日（日）には、紀伊國屋書店サンフランシスコ店において、中島氏による商品説明・トークイベントを実施いたします。

■取材のご案内

WCCBT 2026会期中（6月25日～28日、米国サンフランシスコ Marriott Marquis San Francisco）における当社ブース、または中島氏との合同取材をご希望のメディア関係者の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

■製品情報

・「KABAG for ADHD」レギュラー：17,000円（税込18,700円）

・「KABAG for ADHD」ラージ：18,000円（税込19,800円）

・販売：自社EC、紀伊國屋書店サンフランシスコ店

■会社概要

社名：株式会社コーエイ

代表者：代表取締役 松下輝昭

本社：熊本県熊本市南区御幸笛田8丁目2番1号

東京本店：〒101-0043 東京都千代田区神田富山町8番地 アツミビル5階

事業内容：バッグ・かばんの企画・製造・販売、EC事業

ブランド：KABAG / KABAG for ADHD / Uniqute / ZAZA / TRIDEAL

Web：https://koei1975.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社コーエイ 広報担当

TEL：03-6260-7390

E-mail：matsushita_t@koei1975.jp