「もう手遅れかも」を自信に変える夏　キズキ共育塾、在籍生限定だった夏期講習を初めて一般公開

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本部：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）が運営する完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、2026年9月30日（水）まで、初の一般公開となる夏期講習を実施します。

近年、文部科学省の調査でも不登校児童生徒数が過去最多を更新するなど、教育機会の確保や学習支援の重要性が高まっています。キズキ共育塾でも、不登校・通信制高校生・高校中退者をはじめ、「夏のうちに学習習慣をつけたい」「今からでも受験に間に合わせたい」という切実なご相談が急増しています。

こうした「相談したくても、どこに頼ればいいかわからない」という声に応えるため、2011年の開校以来、在籍生限定だった夏期講習を初めて一般公開し、「0から始める、キズキ共育塾の夏期講習」として実施することを決定いたしました。

キズキ共育塾は、不登校、発達障害・グレーゾーン、通信制高校、高校中退、社会人など、さまざまな背景のある方の学習とメンタルを支援してきた完全個別指導塾です。開校以来、1.4万人以上の方の学び直しを支援してきたノウハウを活かし、学び直しのきっかけを探している方々の一歩を応援します。

「もう手遅れかも」を自信に変える夏

夏が近づくこの時期、次のような不安を抱えている方は少なくありません。

- 勉強の遅れが大きすぎる- 受験までに間に合う気がしない- 不登校で、勉強にブランクがある- 通信制高校に通っているけれど、このままで大丈夫だろうか- 高校中退後、学び直したいけれど何から始めればいいか分からない

キズキ共育塾には、さまざまな背景のある方が通っています。

そして、その多くが最初から順調だったわけではありません。

「今さら始めても遅いのではないか」

「受験なんて無理かもしれない」

「まず勉強する自信がない」

そんな思いを抱えながら、少しずつ、それぞれの進路に向かっていきました。

そんな方々が最初の一歩を踏み出せるよう、キズキ共育塾は「0から始める、キズキ共育塾の夏期講習」を実施します。

夏期講習概要

内容

目的や状況に応じて、さまざまなコースをご利用いただけます。各コースの詳細は、特設ページをご覧ください。

- オーダーメイドコース- 大学受験基礎固めコース- 共通テスト対策- 二次試験、個別入試対策- 中学・高校 2学期先取りコース- 高校受験向け- 中学・高校 期末テスト対策- 夏休みの宿題コース- 特化型コース

最初から多数の授業を受けることが不安な方のために、「3回セット」「5回セット」のお試しパックもご用意しています。

対象者

小学生から社会人（大人）までご利用いただけます。

不登校などではない方、学生ではない方も対象です。

以前キズキ共育塾を卒業された方もご利用いただけます。

実施方法

キズキ共育塾の各校舎での対面授業およびオンライン授業（オンライン家庭教師）で実施します。

実施期間・お問い合わせ締め切り

実施期間：2026年9月30日（水）まで（一般申し込み好評受付中）

お問い合わせ締め切り：2026年8月31日（月）まで

初の一般公開に伴い、リスタートを応援する「3つの受講特典」も用意

2026年6月30日（火）までのお問い合わせで、夏のキャンペーンも併用可能です。

■特典１.入会金無料

通常16,500円（税込）の入会金が無料となります。

※3か月以上継続される方が対象です。

■特典２.無料の体験授業とメンターサポート

体験授業1回（50分）とメンターサポート1回（30分）を無料でご利用いただけます。

メンターサポートは、キャリア・学習習慣・進路・自習の計画・親の悩みなどを授業外で相談できるサービスです。「モチベメンター」「マナビメンター」「おやサポメンター」から1つをご選択いただけます。

■特典３.夏期講習お申し込みで授業1か月分をプレゼント

夏期講習を受講される方には、授業1か月分をプレゼントします。

キズキ共育塾夏期講習の特設ページ

キズキ共育塾夏期講習の詳細は、特設ページをご覧ください。

特設ページURL：https://kizuki.or.jp/lp/campaign/2026-summer-course/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgca-260622(https://kizuki.or.jp/lp/campaign/2026-summer-course/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgca-260622)

キズキ共育塾について

キズキ共育塾は、不登校、発達障害・グレーゾーン、通信制高校生などの方のための、完全1対1の個別指導塾です。2011年の開校以来、1.4万人以上の方が卒業しています。校舎は、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に所在しています。授業やメンターサポートは、オンラインで利用することも可能です。

お問い合わせ・お申し込み先

夏のキャンペーンは、下記からお問い合わせ・お申し込みいただけます。「夏期講習について」とお伝えいただくとスムーズです。

■キズキ共育塾のフリーダイヤル

0120-501-858

■キズキ共育塾の見学予約・入会相談フォーム

https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgi-260622(https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgi-260622)

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 本部所在地：東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館4階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgt-260622(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=igPXc-prgt-260622)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/