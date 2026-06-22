地域の交流とにぎわいを支える場として「深川ギャザリア」を提供

株式会社フジクラ

株式会社フジクラ（代表取締役社長CEO：岡田直樹）は、地域の交流とにぎわいを支える取り組みの一環として、本社所在地の自治会、木場一・六町会（会長：中島孝夫氏）が主催する『盆踊り大会』に会場を提供します。

日程は７月18日（土）、19日（日）の2日間で、会場は、フジクラが所有・管理する「深川ギャザリア」（東京都江東区木場1丁目）※のセンタープラザです。

深川ギャザリアで開催される木場一・六町会『盆踊り大会』は、2003年から続く、地域に根差した夏の催しです。今では自治会主催の盆踊りとして江東区最大規模に発展し、子どもから大人まで多くの方々が集う、地域の大切な交流の場となっています。

今年も、主催者推計で延べ約1.5万人のにぎわいを見込んでいます。

※ 「深川ギャザリア」

“深川・木場地域の新たなアイデンティティの確立”をコンセプトに2003年にフジクラが再開発した都市再生空間です。下町の文化・伝統の継承と新時代の創成を視野に、オフィスビル、大型スーパー、映画館、レストラン街、フィットネスクラブなどが揃った一体型施設です。

ギャザリアは、GATHER（集まる）＋AREA（エリア）＋IA（国や地方を表すラテン語由来の接尾語）からなる造語で、人・モノが集うエリアを表しています。

深川ギャザリアについては、https://www.gatharia.jp/index.html をご覧ください。

木場一・六町会『盆踊り大会』開催概要

■開催日時：2026年7月18日（土）・19日（日）18時～20時半

※ 雨天中止

■会 場：深川ギャザリアセンタープラザ

■主 催：木場一・六町会

■協 賛：株式会社フジクラ

※ 赤い□で囲んだ場所が「深川ギャザリア」のセンタープラザ

木場一・六町会『盆踊り大会』を主催する中島孝夫町会長の談話

「木場一・六町会『盆踊り大会』を今年も開催できることを大変うれしく思うとともに、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

本大会は、町会が独自に運営する昔ながらの下町の盆踊りであり、地域の横のつながりを育む大切な行事です。今年も、町会員による太鼓の演奏や、焼きそばやかき氷などの出店を予定しています。

今回も地域住民の皆様からの期待の声が多く寄せられており、多くの来場者が見込まれます。

本年も安全に十分配慮し、皆様に安心して楽しんでいただけるよう努めてまいります。ぜひ会場にお越しください。」

2024年の木場一・六町会『盆踊り大会』 センタープラザのにぎわい2024年の木場一・六町会『盆踊り大会』の様子