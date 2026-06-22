7月4日（土）ログミーファイナンス主催「個人投資家向けIRセミナー」に登壇いたします

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げるガス警報器・検知器メーカーの新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026 年7月4日（土）に開催されます「ログミーFinance 個人投資家向けオンラインIRセミナー」に登壇することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。この機会に株主やステークホルダーの皆様をはじめ、投資家の皆様に広くご視聴いただき、当社の事業及び決算内容へのご理解を深めていただきたいと存じます。

開催概要

◆開催日時： 2026 年7月4日（土） 11：00 ～ 17：00(6社合同説明会）

※当社の登壇は12：55 ～ 13：45の予定です。

◆開催形式： オンラインでの開催

◆登壇者 ： 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 山田 芳穂

◆参加費用： 無料

※視聴予約、事前質問は下記のリンクよりお手続きください。

https://finance.logmi.jp/ir_live/972

セミナー内での質疑応答についても可能な限り回答いたします。

なお、セミナー内でお答えしきれなかった質問については、後日公開予定の書き起こし記事内にて回答予定です。

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造施設「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名：新コスモス電機株式会社

所在地：大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者：代表取締役社長 高橋 良典

設立：1960年

事業内容：家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用火災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

URL：https://www.new-cosmos.co.jp/