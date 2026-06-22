「夢を持ったら、まずは周りの人に伝えよう」シーホース三河・元澤誠選手が前山小学校の児童へ熱いメッセージ！笑顔あふれる学校訪問レポート

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

シーホース三河は、6月11日(木)に豊田市立前山小学校を訪問し、#5 元澤誠選手が児童の皆さんを対象に学校訪問を実施しました。

今回の学校訪問では、「夢」をテーマにした講演とバスケットボール交流を実施しました。

講演では、元澤選手が自身の経験を交えながら、「夢を持ったら、まずは周りの人に伝えることが大切」と児童たちへ語りかけました。

また、夢を実現するためには自分自身の努力だけでなく、家族や友人、先生など周囲の支えが大きな力になることを伝え、「夢を叶えるためには、普段から周りの人を大切にすることも大事」とメッセージを送りました。

さらに、夢を持っている児童たち一人ひとりに「どんな夢を持っているの？」と丁寧に耳を傾け、児童たちも自分の夢や目標について元気よく発表する姿が見られました。

体育の授業では、フリースロー対決や5対5のゲームを実施しました。フリースロー対決では、元澤選手との真剣勝負に挑み、見事に元澤選手を破る児童も現れるなど、劇的な展開に会場は大盛り上がり。挑戦する児童たちへ送られる大きな応援の声が体育館いっぱいに響き渡りました。

また、5対5のゲームでは、元澤選手へ果敢に挑んでいく児童たちの姿が見られたほか、試合終了間際にはブザービーターが決まる場面もあり、歓声が沸き起こりました。仲間同士で声を掛け合いながら全力でプレーする児童たちと元澤選手による白熱した交流は、終始熱気に包まれた時間となりました。

最後は元澤選手と児童たちがお互いの健闘を称え合い、笑顔あふれる和やかな雰囲気の中で学校訪問を終了しました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

◆コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進しています。