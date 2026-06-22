【双葉電子工業】第31回 機械要素技術展［東京］　出展のお知らせ

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2026年7月1日（水）～3日（金）にて東京ビッグサイトで開催される機械要素技術展（ものづくりワールド内）に出展いたします。

〇 概要

期間： 2026年7月1日（水）～7月3日（金）

会場： 東京ビッグサイト

公式HP： ものづくり ワールド [東京] 2026｜日本最大級の製造業の展示会(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html)

当社小間位置： 東展示棟 東8ホール E45-27

〇 出展内容

設計技術者などの方々が本来注力したい業務に注力できるよう、設計・部品調達・組立から、保守・再利用までのフェーズごとに、業務時間削減につながる製品・サービスを紹介いたします。なお、今回はグループ会社である株式会社カブクと共同出展いたします。

【部品調達】

当社が運営するECサイト「フタバオーダーサイト」を展示予定です。機械加工部品の調達において、「手軽に見積もり手配」ができ、「その場で見積もりを入手」できるなど、調達業務を効率化する様々な機能をご紹介します。

フタバオーダーサイトはこちら(https://www.futabaordersite.jp/)

- フタバオーダーサイトPlus（「図面加工品」見積・発注サービス）「メール作成・送付にかかる時間の大幅削減」、「見積依頼品のリスト化および管理にかかる時間の大幅削減」を実現する各種機能・サービスをご紹介いたします。詳細はこちら(https://www.futaba.co.jp/product/equipment_smmw/new/3212)- Plate Builder（追加加工品の「即時見積・簡単調達」サービス）Web上で選択した材質のプレートに「穴加工（平面・側面対応）」「切り欠き加工」等を指定するだけで、見積 ～ 発注までワンストップで完結できるサービスをご紹介いたします。詳細はこちら(https://fos.mtb.futaba.co.jp/)- CFRP製切削加工用厚板プレート 「フェルカーボ」当社が開発したCFRP製の厚板、新材料『フェルカーボ』は、アルミ同等の高い強度を持ちながら、軽量性・断熱性などの樹脂特性を併せ持つ当社独自の材料です。詳細はこちら(https://www.cfrp.mtb.futaba.co.jp/)

【モーション制御設計／産業用サーボ】

- 産業用サーボ：AC21-12R3-D01（参考出展）ロボットおよびFA用途に適した、実用性の高い小型サーボです。本製品は、RS485ベースの当社独自プロトコル「CM.BUS」を採用しており、多軸制御やシステム構成の柔軟性を向上。フィジカルAIを活用したロボットシステムや、ヒューマノイドロボット、サービスロボットなど、次世代分野への展開にも対応します。さらに、優れたコストパフォーマンスと高い耐久性・機能性を両立し、開発効率の向上、導入コストの最適化、そして長期にわたる安定運用に貢献します。- 産業用サーボデモセット：ロボットハンドデモ駆動部分にIP67対応サーボ「BLA21-12U-AB2」、ハンド部分にフェルカーボを使用したデモセットを展示いたします。実際に動いている様子をぜひご覧ください。その他 産業用サーボの詳細はこちら(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo)

【設計・組立・保守・再利用】

グループ会社の株式会社カブクでは、以下を展示予定です。詳細は出展社サイトよりご確認ください。

〇 ご来場方法（事前登録のご案内）

- 組立 アセンブリ（部品手配や在庫管理の手間をゼロに）- 図面作成・データ作成（2D⇔3D）- リバースエンジニアリング

本展へのご入場には、事前の「来場登録（無料）」が必要です。あらかじめ公式サイトよりご登録の上、入場バッジを印刷してご持参ください。

ご来場方法についてはこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/how-to-register.html)

〇 お問い合わせ

ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記窓口までお問い合わせください。

双葉電子工業株式会社 精機事業センター

TEL：0475(30)0809(代)（9：00～17：00）

e-mail：e-support@m.futaba.co.jp

フタバオーダーサイトお問い合わせフォーム(https://www.futabaordersite.jp/contact/new)

■ 会社概要

会社名： 双葉電子工業株式会社

所在地： 千葉県茂原市

設 立： 1948年

事業内容： 各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売

(複合モジュール、産業用ラジオコントロール機器、ホビー用ラジオコントロール機器、

ロボティクス製品、有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

公式HP： 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/)

■ 取材・掲載に関するお問い合わせ

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

経営企画本部 事業戦略部長 仲野祐輔

電話番号： 0475-24-1111（代）