【双葉電子工業】第31回 機械要素技術展［東京］ 出展のお知らせ
双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2026年7月1日（水）～3日（金）にて東京ビッグサイトで開催される機械要素技術展（ものづくりワールド内）に出展いたします。
〇 概要
期間： 2026年7月1日（水）～7月3日（金）
会場： 東京ビッグサイト
公式HP： ものづくり ワールド [東京] 2026｜日本最大級の製造業の展示会(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html)
当社小間位置： 東展示棟 東8ホール E45-27
〇 出展内容
設計技術者などの方々が本来注力したい業務に注力できるよう、設計・部品調達・組立から、保守・再利用までのフェーズごとに、業務時間削減につながる製品・サービスを紹介いたします。なお、今回はグループ会社である株式会社カブクと共同出展いたします。
【部品調達】
当社が運営するECサイト「フタバオーダーサイト」を展示予定です。機械加工部品の調達において、「手軽に見積もり手配」ができ、「その場で見積もりを入手」できるなど、調達業務を効率化する様々な機能をご紹介します。
フタバオーダーサイトはこちら(https://www.futabaordersite.jp/)
- フタバオーダーサイトPlus（「図面加工品」見積・発注サービス）
「メール作成・送付にかかる時間の大幅削減」、「見積依頼品のリスト化および管理にかかる時間の大幅削減」を実現する各種機能・サービスをご紹介いたします。詳細はこちら(https://www.futaba.co.jp/product/equipment_smmw/new/3212)
- Plate Builder（追加加工品の「即時見積・簡単調達」サービス）
Web上で選択した材質のプレートに「穴加工（平面・側面対応）」「切り欠き加工」等を指定するだけで、見積 ～ 発注までワンストップで完結できるサービスをご紹介いたします。詳細はこちら(https://fos.mtb.futaba.co.jp/)
- CFRP製切削加工用厚板プレート 「フェルカーボ」
当社が開発したCFRP製の厚板、新材料『フェルカーボ』は、アルミ同等の高い強度を持ちながら、軽量性・断熱性などの樹脂特性を併せ持つ当社独自の材料です。
詳細はこちら(https://www.cfrp.mtb.futaba.co.jp/)
【モーション制御設計／産業用サーボ】
- 産業用サーボ：AC21-12R3-D01（参考出展）
ロボットおよびFA用途に適した、実用性の高い小型サーボです。
本製品は、RS485ベースの当社独自プロトコル「CM.BUS」を採用しており、多軸制御やシステム構成の柔軟性を向上。フィジカルAIを活用したロボットシステムや、ヒューマノイドロボット、サービスロボットなど、次世代分野への展開にも対応します。
さらに、優れたコストパフォーマンスと高い耐久性・機能性を両立し、開発効率の向上、導入コストの最適化、そして長期にわたる安定運用に貢献します。
- 産業用サーボデモセット：ロボットハンドデモ
駆動部分にIP67対応サーボ「BLA21-12U-AB2」、ハンド部分にフェルカーボを使用したデモセットを展示いたします。実際に動いている様子をぜひご覧ください。その他 産業用サーボの詳細はこちら(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo)
【設計・組立・保守・再利用】
グループ会社の株式会社カブクでは、以下を展示予定です。詳細は出展社サイトよりご確認ください。
- 組立 アセンブリ（部品手配や在庫管理の手間をゼロに）
- 図面作成・データ作成（2D⇔3D）
- リバースエンジニアリング
〇 ご来場方法（事前登録のご案内）
本展へのご入場には、事前の「来場登録（無料）」が必要です。あらかじめ公式サイトよりご登録の上、入場バッジを印刷してご持参ください。
ご来場方法についてはこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/how-to-register.html)
〇 お問い合わせ
ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記窓口までお問い合わせください。
双葉電子工業株式会社 精機事業センター
TEL：0475(30)0809(代)（9：00～17：00）
e-mail：e-support@m.futaba.co.jp
フタバオーダーサイトお問い合わせフォーム(https://www.futabaordersite.jp/contact/new)
■ 会社概要
会社名： 双葉電子工業株式会社
所在地： 千葉県茂原市
設 立： 1948年
事業内容： 各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売
(複合モジュール、産業用ラジオコントロール機器、ホビー用ラジオコントロール機器、
ロボティクス製品、有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)
公式HP： 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/)
■ 取材・掲載に関するお問い合わせ
〒297-8588 千葉県茂原市大芝629
双葉電子工業株式会社
経営企画本部 事業戦略部長 仲野祐輔
電話番号： 0475-24-1111（代）