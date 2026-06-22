舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』チケプラTradeにて公式リセール実施中！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』において、公式リセールサービスとしてチケプラTradeを提供しております。現在、日本公演千秋楽となる12月27日（日）までの公演のリセールの申し込みが可能です。ハリー・ポッター、19年後のストーリー。魔法の世界は舞台へ続いていきます。ぜひこの機会にご覧ください。

■魔法の世界は舞台へ続く。ハリー・ポッター、19年後のストーリー。

物語は、最終巻のエピローグから19年後を舞台に描かれています。主人公のハリー・ポッターは魔法省で働きながら、3人の子どもを育てる父親となっていました。今年、ホグワーツ魔法魔術学校へ入学する次男のアルバスは、英雄の息子として背負わされた運命に反発し、父ハリーに対して反抗的な態度を取ります。一方、幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてどう接すればよいのかわからず、親子の溝を埋められないままでいました。

そんな中、かつての暗黒時代を思わせる不穏な出来事が次々と発生します。過去と現在が時空を超えて交錯するなか、新たな闇の脅威が魔法界に忍び寄ります。果たしてハリーとアルバスは、親子の絆を取り戻し、再び訪れようとする暗闇の支配を食い止めることができるのでしょうか。

『ハリー・ポッターと呪いの子』-ハリー・ポッターのその後を描く、19年後の物語。この機会をどうぞお見逃しなく。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方が公演に行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』



⚫︎公演日程

開催中 ～ 2026年12月27日（日）

東京｜TBS赤坂ACTシアター

⚫︎︎リセール実施期間

～各公演5日前 昼11:59まで

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/harrypotter-stage/page(https://trade.tixplus.jp/artists/harrypotter-stage/page)

▶︎オフィシャルサイト

https://www.harrypotter-stage.jp/(https://www.harrypotter-stage.jp/)

▶︎公演に関するお問い合わせ

ホリプロチケットセンター 03-3490-4949（平日11:00～18:00／土日祝休）

■本公演ではチケプラTradeが採用されています！

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をチケプラアプリからシームレスに利用することができます。

■ チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

従来、紙チケットを公式リセールに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式リセールの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からトレードへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。