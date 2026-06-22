東名阪の3会場を巡る『吉澤嘉代子“歌う星ツアー2026”』が開催決定！FC先行受付中！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年10月25日（日）より開催する『吉澤嘉代子“歌う星ツアー2026”』のファンクラブ先行を開始したことをお知らせします。

■昨年に引き続き、東名阪の3会場を巡る『吉澤嘉代子“歌う星ツアー2026”』が開催！

2014年にメジャーデビューを果たし、バカリズム原作ドラマ『架空OL日記』の主題歌として1stシングル「月曜日戦争」を書き下ろす。2025年9月放送のNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』では書き下ろし楽曲「うさぎのひかり」が主題歌に起用された。2026年3月に6thアルバム「幽霊家族」をリリース。同年5月には東阪NHKホールでの単独公演『吉澤嘉代子 幽霊家族 “Ghost Family Tour”』を開催。

昨年の『吉澤嘉代子「歌う星ツアー」』に続き、今年も『吉澤嘉代子 “歌う星ツアー2026”』が開催決定！吉澤嘉代子オフィシャルファンクラブ「ほうきの会」会員先行受付中！

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演詳細】

吉澤嘉代子“歌う星ツアー2026”

⚫︎公演日程

2026年10月25日（日）東京｜Zepp Shinjuku (TOKYO)

2026年11月16日（月）大阪｜BIGCAT

2026年11月17日（火）愛知｜DIAMOND HALL

⚫︎チケット料金（税込）

・スタンディング 7,700円

※別途ドリンク代

⚫︎受付期間

2026年6月20日（土）12:00 ～ 2026年7月5日（日）23:59

▶詳細・お申し込みはこちら

吉澤嘉代子オフィシャルファンクラブ「ほうきの会」

https://sp.yoshizawakayoko.jp/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド各社と連携しているため、チケット販売は従来通りのプレイガイドを利用した形でも導入可能です。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

会社名 ： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供ならびに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。