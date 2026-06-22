セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が順次発売！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、2026年6月23日(火)よりセガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年をローソンにて順次発売いたします。

本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまがもらえる“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。2026年、共に35周年を迎えた「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」・「ぷよぷよ」のお祝いをテーマにセガ ラッキーくじオリジナルデザインのアイテムをご用意しました。

「ソニックぬいぐるみ」「アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」は王冠とマントを身に着けたお祝い仕様のデザインです。「アルル」と「みどりぷよ」はボタンで取り外しが可能になっており、セットでも単体でも飾って楽しめます。またミニキャラのアクリルスタンド、缶バッジセットなど、お出かけ時も一緒に持ち歩けるアイテムをアソートしております。“ラストラッキー賞”は「カーバンクル」と「シャドウ」がセットになったぬいぐるみです。「カーバンクル」と「シャドウ」もボタンで取り外しが可能です。店舗から賞品がなくなり次第終了となります。

くじ概要

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年

発売日：2026年6月23日(火)より順次発売予定

価格：1回 770円（税込）

取扱店：ローソン

※店舗へのお問合せはお控えください。

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。

※店舗により、発売時間が異なります。

※数量限定のため完売の可能性もございます。



権利表記：(C)SEGA

賞品：

ソニック賞 35周年記念 ソニックぬいぐるみ（全1種）ぷよぷよ賞 35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ（全1種）A賞 35周年記念 描き下ろしアクリルパネル（全2種）B賞 35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド（全12種）※種類は選べませんC賞 35周年記念 描き下ろし 缶バッジ２柄セット（全6種）※種類は選べませんD賞 35周年記念 描き下ろし A4ステッカー（全10種）ラストラッキー賞 35周年記念 カーバンクル＆シャドウぬいぐるみ（全1種）

くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。

抽選で5名様に「35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド（B賞）」全種セットをプレゼントいたします。

取り扱い店舗やアイテム詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年

https://segaplaza.jp/lp/sonic-puyopuyo_kuji/(https://segaplaza.jp/lp/sonic-puyopuyo_kuji/)