【ウェスティンホテル大阪】ロビーラウンジがリニューアルオープン 新空間で「メロンアフタヌーンティー」を期間限定提供

株式会社テェルウィンコーポレーション ウェスティンホテル大阪

ウェスティンホテル大阪（大阪市北区/総支配人 田上浩士）ロビーラウンジは、2026年7月11日（土）ロビーエリアの改装を完了し、リニューアルオープンいたします。自然光が降り注ぐ吹き抜け空間はそのままに、より快適で上質なくつろぎを感じられる空間へと生まれ変わります。窓の外に広がる自然あふれる景色とともに、都会の喧騒を忘れる穏やかなひと時をお過ごしいただけます。

リニューアルオープンを記念し、同日より8月31日（月）までの期間限定で、旬のメロンを主役にした「メロンアフタヌーンティー」を提供いたします。1名様につき1台のティースタンドでメロンの魅力を心ゆくまでお楽しみいただけます。

メロン好きの心をくすぐる“ぎゅっとかわいい”メロンスイーツ

1段目

1段目には、メロンの皮を器に見立てた遊び心のある盛り付けで、赤肉メロンと青肉メロンの食べ比べを。人気のショートケーキは、メロンの味わいに合わせクリームもよりリッチな甘さに仕立てました。さらに、夏らしく涼やかにきらめくメロンクリームソーダゼリーが清涼感を演出します。

2段目

２段目には、愛らしいホワイトベアーのメロンケーキをはじめ、赤肉メロンのムース、パフェ風パンナコッタ、タルト、パウンドケーキなど、みずみずしい香り、なめらかな口どけ、軽やかな食感、そして心くすぐるビジュアル。メロンの魅力を“見る・香る・味わう”すべてで堪能できる、表情豊かなスイーツに仕上げています。

焼菓子とセイボリーが奏でる華やかな一皿

３段目

3段目には、2種の焼菓子と4種のセイボリーを華やかにデコレーションした一皿を。

メロンパンの表面のカリカリ食感まで再現した「メロンパンスコーン」は、外はザクっと、中はしっとり。スタッフ一押しのサンドクッキーには、濃厚なメロンチョコクリームを閉じ込めました。

セイボリーは、レストラン「アマデウス」のシェフ幸野が担当。王道の生ハムメロン、旨味溢れるパストラミのサンドイッチ、ハーブが香るシュリンプアボカドのタルトなど、スイーツとの調和を意識した4品を揃えました。

メロンアフタヌーンティー概要

開催期間：2026年7月11日（土）～8月31日（月）

提供時間：12:00～18:00（最終入店16:00）

場所：1F ロビーラウンジ

販売価格：平日7,700円 土日祝日8,200円 ※要予約

メニュー

１段目：メロンショートケーキ、メロンクリームソーダゼリー、フレッシュメロン

２段目：ホワイトベアーのメロンケーキ、赤メロンムース、メロンのパウンドケーキ、メロンのタルト、メロンパフェ風パンナコッタ

３段目：メロンパンスコーン、サンドクッキー、生ハムメロン、シュリンプアボガドタルト オーロラソース、ビーツのコーンカップ クリームチーズ、パストラミとピクルスのサンドイッチ

別皿：冷製パンプキンスープ

ドリンク：コーヒー5種、紅茶4種、ハーブティー1種フリーフロー

プレミアムティー5種より1杯

ご予約・お問い合わせ TEL：06-6440-1060

ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/westin-osaka-lobbylounge/reserve?menu_lists=6a2e6837f2936d6b9828468a

※料金はすべて税金・サービス料が含まれています。

※写真はすべてイメージです。※メニュー・内容は予告なく変更となる場合がございます。

バーテンダー考案 「パラダイス・ミルキーミックス」

ホテルバーテンダーがアフタヌーンティーのためだけに考案したノンアルコールドリンク。

メロンをベースにシェイク風に仕立て、マンゴーとオレンジをアクセントに加えた、上品でトロピカルな味わいの特別な一杯です。

販売価格（アフタヌーンティー＋限定ドリンク1杯付き）

平日：8,900円 土日祝：9,400円

■Lobby Loungeについて

3階分吹き抜けのフロアに、ゆったりとレイアウトされたソファとテーブル。ガラス張りの窓から見える緑豊かな自然や温かい陽射しで、心を癒すひと時をお過ごしください。三段のティースタンドでご提供するアフタヌーンティーセットや季節のスイーツ。ホテルならではのスイーツと、香り高いコーヒーをご一緒にお楽しみください。

座席数:58席

営業時間：11:00～18:00（ラストオーダー17:45）

TEL：06-6440-1060

ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/

■ウェスティンホテル大阪について

ウェスティンブランドの日本第一号店として生まれたウェスティンホテル大阪。

1993年の開業以来培ってきた親しみあふれるおもてなしと、経験豊かなスタッフによるパーソナルなサービスで、お客様をお迎えいたします。

“東洋と西洋の文化が華開いた安土桃山時代と西洋の融合”をコンセプトに、ヨーロピアンクラシックとジャパネスクの煌びやかな調和を表現した空間で、上質なくつろぎと癒しのひとときを。

ホームページ https://www.marriott.com/ja/hotels/osawi-the-westin-osaka/overview/

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