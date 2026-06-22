製造・物流現場の搬送自動化を具体化。最大300kg積載対応の工業用配送ロボット「PUDU T300」無料WEB解説セミナーを7月3日（金）開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、工場・倉庫・物流施設などの搬送業務を支援するPudu Robotics社製の工業用配送ロボット「PUDU T300」の活用方法を紹介する無料WEB解説セミナーを、2026年7月3日（金）にZoomウェビナーで開催します。

製造・物流の現場では、台車搬送に人手を取られる、単純搬送が作業者の負担になっている、AGVの導入ハードルが高い、工場内物流を改善したいといった課題が発生しています。本セミナーでは、最大300kgの搬送に対応する「PUDU T300」の基本機能や搬送モードを、実機を用いたライブデモを交えて紹介します。

自律搬送、フォロモード、パワーアシストモードを現場でどのように使い分けられるかを確認できるため、工場、倉庫、物流施設、病院、宿泊施設などで、建物内搬送の自動化や省人化を検討している方に適した内容です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）▼

募集ページ：https://sekido-rc.com/?pid=192040952

搬送自動化の導入判断を、実機ライブデモで整理

搬送ロボットの導入では、最大積載量だけでなく、搬送ルート、通路幅、段差、床面環境、作業者との連携、既存業務への組み込みやすさを確認することが重要です。本セミナーでは、PUDU T300の実機ライブデモを通じて、搬送業務のどの部分を自動化できるかを具体的に確認できます。

重量物の運搬、部品供給、工程間搬送、倉庫内搬送など、人手に依存しやすい搬送作業に対し、PUDU T300をどのように活用できるかを解説します。単なる製品紹介ではなく、現場での運用イメージを整理できる内容です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=imz1ZdqfQrM ]

AGV導入で課題になりやすい運用面も確認可能

搬送自動化を検討する際には、導入費用、走行ルートの設定、現場レイアウトの変更対応、作業者との共存、既存設備との連携などが課題になります。PUDU T300は、VSLAMとLiDAR SLAMを組み合わせたナビゲーションに加え、自律搬送・フォロモード・パワーアシストモードに対応し、現場の運用に合わせた搬送を支援します。

本セミナーでは、PUDU T300の基本機能に加え、工場・倉庫・物流施設などでの活用イメージを紹介します。搬送業務の省人化を検討している企業、既存の台車搬送を見直したい現場、AGVの導入を検討したものの運用面で課題を感じている担当者に適した内容です。

対象者

・ 工場内の部品搬送、資材搬送、工程間搬送を見直したい方

・ 物流施設、倉庫での物品搬送を効率化したい方

・ 台車搬送や単純搬送に人手を取られている現場担当者

・ AGVや搬送ロボットの導入を検討している法人ご担当者

・ 病院での廃棄物搬送、宿泊施設でのリネン搬送など、建物内搬送の自動化を検討している方

・ 省人化・搬送効率化に課題を感じている方

・ 自動搬送ロボットに関心のある方

【無料WEB】PUDU T300 解説セミナー 開催概要

開催日：2026年7月3日（金）

時間 ：14時00分～15時00分

配信 ：Zoomウェビナー

参加費：無料

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=192040952

※参加をご希望の方は、事前にお申し込みください。

紹介予定製品

・PUDU T300

工場・倉庫・物流施設などの重量物搬送を支援する工業用配送ロボットです。最大300kgの搬送に対応し、資材・部品・製品などを安定して運搬できます。自律搬送、フォロモード、パワーアシストモードに対応しており、台車搬送や工程間搬送の省人化を進めたい現場に適したモデルです。

https://sekido-rc.com/?pid=190670838

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいております。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な内容で、搬送ロボットの導入検討を具体的にサポートします。

Pudu Roboticsとは

Pudu Roboticsは、飲食店向け配膳ロボットで広く知られる、サービスロボティクス分野のグローバル企業です。革新的なロボット技術を通じて、業務の効率化や自動化を推進し、人間の生産性と生活水準の向上に貢献しています。研究開発、製造、販売に注力し、世界中で1,000件以上の認可特許を取得。多彩なソリューションを提供しています。Pudu Roboticsのロボットは、リテール、ホスピタリティ、ヘルスケア、エンターテインメント、教育、製造など多様な分野で導入が進んでいます。これまでに80,000台以上のユニットを60以上の国と地域に出荷し、世界中の企業や施設で導入されています。

最新技術を活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベントを開催中

セキドでは、より多くの方に最新技術を活用した業務効率化を実現していただくため、各種ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［株式会社セキド］

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分

https://sekidocorp.com

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



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