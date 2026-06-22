つらい「毒抜き」より、麹で楽しくおいしく「体にやさしい毒出し生活」へ！　『麹で毒出し ためない＆巡るカラダをつくる』2026年6月22日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年6月22日（月）に『麹で毒出し ためない＆巡るカラダをつくる』（著者：阿部かなこ／麹料理研究家）を発売いたします。

麹は、漢方で用いられる生薬の一種。料理がおいしくなるうえ、デトックスに役立つスゴイ食材！

著者の阿部かなこさんは、10代で大病を患い、それがきっかけで製薬会社に就職。仕事を通して生活習慣病の患者さんたちの姿を見る中で、「いくら薬をのんでも食生活が変わらなければ病状は変わらない……」という現実に直面します。

自身も片頭痛や花粉症、肩こりやむくみ、胃腸の弱さなどのさまざまな不調を抱えていたことから、食生活の改善を自身で試すように。「オーガニック」や「無添加」、ついには「四毒抜き」にも挑戦しました。しかし、制限された食材の中で日々のごはんを作り、食べることがストレスに。

「無理なく楽しく食事で体を整える方法はないか」と探るうちに出会ったのが、塩麹をはじめとする麹調味料でした。

麹生活を始めてみると、まず、料理がそんなに得意でなくても格段においしくなりました。麹が肉や魚などのたんぱく質をやわらかくし、うま味を引き出してくれるためです。

さらに続けていくうちに、片頭痛や花粉症などの慢性的な不調も改善。麹が胃腸の負担を減らして腸内環境を整え、代謝を上げながら老廃物の排出を促進することで、「巡るカラダ」へと導いてくれたのです！

日本人は胃腸の弱い人が多い上、人類の歴史の中で1日3食食べるようになったのは、ここ最近のこと。3食しっかり食べていると、胃は24時間働きづめになり、休む暇もありません。そこで、麹の出番です。

監修の田中友也先生（国際中医専門員、国際薬膳管理師）によると、麹は「神麹（しんきく）」と呼ばれ、漢方に使われる生薬です。暴飲暴食による膨満感、腹痛、胃痛などの症状に有効とされています。

みそはもとより、塩麹や醤油麹などの麹調味料を、一度は使ってみたことがある方も多いのではないでしょうか。流行っているからで終わらせずに、ぜひ毎日の食事に取り入れてください。

阿部かなこさんの基本の食事は、酵素玄米と野菜たっぷりのみそ汁がベース。みそには麹をたっぷりと、大豆の水煮を使って簡単＆時短で手作りしています。さらに、麹で作る甘麹（甘酒の素）を入れるのがポイントです。

加えてデトックス食材であるきくらげやひじき、わかめ、切り干し大根などの乾物を意識的に摂り、季節の不調を補う食材を多めに使いつつ、麹調味料で調理をします。

麹調味料は手作りするのがおすすめですが、今は市販品がスーパーで手に入るので、まずは試してみるところから始めてみましょう！

【目次】

Introduction

麹のチカラで「やさしい毒出し」を！

麹で毒出しができる その理由

本書の使い方

PART 1 基本の食事

Chapter 1 基本の食事

日々の食事は、酵素玄米と具沢山のみそ汁で！／納豆麹／酵素玄米／みそ汁

Chapter 2 デトックス食材

基本の食事にも積極的に取り入れたい乾物のチカラ／麻婆きくらげ／きくらげと手羽中のココナツ煮／ひじきとツナとコーンのレンチン混ぜご飯／ちくきゅうわかめサラダ／高野豆腐のそぼろ煮／高野豆腐の唐揚げ／大豆のチリコンカン／切り干し大根の豚しゃぶサラダ／切り干し大根の卵焼き／鶏もも肉と水菜と切り干し大根のバター鍋／トマトと切り干し大根のマリネ

PART 2 麹のレシピ

Chapter 1／Spring 春のレシピ

春キャベツと鶏肉のほったらかし蒸し／新玉ねぎと豚肉の塩麹生姜焼き／菜の花と豚しゃぶの梅サラダ／あおさとチーズのちくじゃが／菜の花とキムチのクリームチーズ和え／春キャベツキッシュ／新ごぼうと豚こまの団子／発酵大葉タルタル／春キャベツメンチカツ／海鮮高菜ご飯／カリカリ豚と新玉ねぎの焼きサラダ／えび焼売／春キャベツの皮のたけのこ焼売／鶏とブロッコリーのナンプラーレモン蒸し/サーモンレアカツとスナップエンドウのクリームチーズディップ／アスパラガスと鶏もものゆずこしょうクリーム／ホタテとかぶのレモン和え

Chapter 2／Summer 夏のレシピ

小松菜とトマトと卵の中華炒め／鶏肉とピーマンの焼き浸し／鰹のレアカツ／麹マヨソース／豚ニラトマトサラダ／ゆで鶏となすの香味和え／ハワイアンポークリブ／とうもろこしと鶏肉のガーリック炊き込みご飯／トマトといかのエスニック春雨サラダ／さば缶で作る明太さば春巻き／ズッキーニとえびの玉ねぎ麹和え／オクラの冷やし出汁茶漬け／きゅうりと牛ひき肉のポリポリ混ぜご飯／アボカドステーキサラダ／トマトと大葉とタコのゆずこしょうマリネ／白身魚とオクラの梅ナンプラー蒸し／枝豆とじゃこのオープンオムレツ／豚しゃぶのモロヘイヤソースがけ／夏のドリンク

Chapter 3／Autumn 秋のレシピ

椎茸の鶏ひき肉詰めフライ／カリカリ豚となすのみぞれがけ／里芋と明太と大葉のポテサラ／ローストビーフ／豚こま肉のれんこん団子／豚肉の梨ソース煮／きのこあんかけオムライス／長芋のホワイトソースドリア／厚揚げとあさりとねぎのガパオ風ピリ辛煮／さつまいもと豚ひき肉の揚げないコロッケ／秋刀魚の洋風炊き込みご飯／はらこ飯（鮭といくらの炊き込みご飯）／焼きさばときのこの炊き込みご飯／じゃがいものガレットとサワークリームオニオン／豚肉とれんこんの梅クリーム煮

Chapter 4／Winter 冬のレシピ

さばとかぶの海苔煮込み／冬野菜のコムタンスープ／春菊としらたきと牛肉の甘辛煮／桜えびの豆乳ロール白菜／牡蠣と白菜のキムチクリーム煮／ぶりと長ねぎのナンプラークリーム煮／丸ごとにんじんご飯／トマトガーリックシチュー／油揚げ餃子と焼きかぶの煮込み／デミ缶なし！ビーフシチュー／かぼちゃと春菊のサラダ／りんごソースの手羽中ソテー／サグカレー／大根と桜えびのほったらかし煮／水菜と豚ロースの混ぜご飯／鱈のフリット明太ソース／冬のホットドリンク

Lesson

麹調味料の作り方／基本！ 塩麹の作り方／醤油麹・玉ねぎ麹・中華麹・にんにく麹・甘麹の作り方／麹に関するQ＆A

【書誌情報】

『麹で毒出し ためない＆巡るカラダをつくる』

著者：阿部かなこ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年6月22日（月）

体裁：A5判／192ページ／オールカラー

ISBN：978-4-04-330171-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322604000148/)

【著者プロフィール】

阿部かなこ（あべ・かなこ）

麹料理研究家。麹叶（KIKUKA）サロン主宰。佐賀県在住。

中学時代にリンパ系の疾患を患い、副作用で悩んだ経験から、医食同源の重要性を痛感する。

「麹のある暮らし」をテーマに、万能に使える麹調味料や、麹を使ったオリジナルレシピ、麹の効能、心と身体に優しい食生活などについてインスタグラムで投稿し、人気に。現在のフォロワーは15.3万人（2026年6月現在）。

モットーは、『人にも環境にも良い暮らしを「楽しく」』。

著書に『体の内側からきれいになる麹のレシピ』（弊社刊）。

麹叶サロンHP：https://kikuka-salon.fants.jp/

Instagram：@mutenkanako(https://www.instagram.com/mutenkanako/)

YouTube：@_mutenkanako(https://www.youtube.com/@_mutenkanako/shorts)