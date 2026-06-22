フリーレン達が天空の島にやってくる！『サマナーズウォー: Sky Arena』×TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボ決定！ティザー映像＆特設サイトが公開！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボが決定しましたことをお知らせいたします。

コラボアップデートに先立って、本コラボを予告するティザー映像を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AUEKJF5k-zo ]

また、ティザー映像の公開とあわせて、コラボに関するさまざまな情報をいち早く確認できる特設サイトも開設いたしました。

特設サイトでは、今回のコラボで追加されるフリーレン、フェルン、シュタルク、ユーベル、そしてヒンメルの全5種類のコラボキャラクター情報や、それぞれのスキル演出を確認できるプレビュー映像などをご覧いただけます。

さらに、ティザー映像コメントキャンペーンも6月29日まで実施いたします。

YouTubeに公開されたティザー映像のコメント欄に、召喚士名とコラボへの期待や感想を投稿することで応募することができ、応募者全員に「不思議な召喚書」と「エネルギー」「マナストーン」をプレゼントするほか、抽選で「不思議な召喚書」の追加プレゼント、10名様に「サマナーズウォーチェスセット」をプレゼントいたします。

TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボについての詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』×TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボ特設サイト

https://swxfrieren.com2us.com/ja?r=p1

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

■TVアニメ『葬送のフリーレン』とは

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。

勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3500万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んでおり、2027年10月からTVアニメ第3期の放送が決定している。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■『サマナーズウォー: Sky Arena』とは

『サマナーズウォー: Sky Arena』は、たくさんのモンスターを収集し、組み合わせて多彩な戦略的バトルをお楽しみいただけるRPGで、2014年のサービス開始以降全世界で根強い人気を誇っています。

サービス12周年を迎えた2026年は、ゲーム本来の面白さを高めるアップデートや豊富な記念イベントをシリーズで持続的に開催しています。

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。