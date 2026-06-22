株式会社電産、本社機能を集約し事業成長を加速

株式会社電産新社屋のエントランス

株式会社電産（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：石川清一郎）は、事業成長に伴う組織体制の強化および顧客対応力の向上を目的として、多摩技術センターおよび生産管理部調達分室を本社へ統合し、2026年7月7日より新体制での業務を開始いたします。

今回の統合は、複数拠点に分散していた開発・生産・調達機能を本社へ集約することで、部門間の連携を強化し、意思決定の迅速化と業務効率の向上を実現するものです。これにより、より高品質な製品・サービスの提供と、お客様への対応スピード向上を図るとともに、今後の事業拡大や人材採用・育成を見据えた成長基盤の構築を推進します。

統合の背景

株式会社電産は1973年の創業以来、産業機器向け電子基板の設計・開発・製造を中心に事業を展開し、半導体製造装置、社会インフラ、交通インフラなど幅広い分野のお客様を支えてまいりました。

近年、製造業を取り巻く環境は大きく変化しており、技術革新の加速やサプライチェーン強靭化への対応、品質・納期への要求高度化など、企業に求められる役割も拡大しています。

こうした市場環境の変化に対応し、さらなる企業価値向上を実現するため、開発・生産・調達機能を一体化した新たな組織体制へ移行することを決定いたしました。

本社機能集約による3つの強化

1. 顧客対応力の強化

開発・生産・調達部門の連携を強化することで、問い合わせ対応や課題解決のスピードを向上。お客様のニーズに対し、より迅速かつ柔軟な対応を実現します。

2. 開発・生産体制の高度化

技術者と生産・調達担当者がより密接に連携することで、品質向上やリードタイム短縮を推進。開発から量産まで一貫した価値提供体制を強化します。

3. 成長基盤の拡充

今後の事業拡大や人員増強を見据えた組織基盤を整備。人材育成や社内コミュニケーションの活性化を通じて、持続的な成長を支える体制を構築します。

新拠点概要

【業務開始日】

2026年7月7日（火）

【所在地】

〒206-0033

東京都多摩市落合1丁目47番地

ニューシティ多摩センタービル4階

【TEL】

042-316-9601（代表）

【FAX】

042-316-9902

※現所在地での業務は2026年7月3日（金）をもって終了いたします。

※移転作業に伴い、2026年7月6日（月）は臨時休業とさせていただきます。

今後の展望

株式会社電産は、「可能性への挑戦。安心と信頼の追求。」をミッションに掲げ、設計開発から生産、品質保証まで一貫したものづくり体制を強みとして事業を展開しています。

今回の本社機能集約を契機に、さらなる技術力の向上と組織力の強化を図り、半導体製造装置や社会インフラ分野をはじめとする幅広い産業領域において、お客様の課題解決に貢献してまいります。また、持続的な成長を支える人材への投資を進めながら、新たな価値創造に挑戦してまいります。

株式会社電産（ Densan Co., Ltd.）

〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-25-16

TEL: 03-3329-3871

（※7/7より移転）

［本件に関するお問い合わせ先］

多摩技術センター/プロダクション部

TEL: 042-357-0400

（※7/7より移転）

Corporate website: https://www.densan.co.jp/

産業用組込みハードウェアの設計・製造を手がける株式会社電産。誠実なものづくりを軸に、環境課題や次世代育成にも挑戦する技術系企業。