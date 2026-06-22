改葬１７万件超 「お墓を持つ」から「身につける供養」へ故人と共に生きるためのメモリアルジュエリー『Iroatique（イロアティーク）』

株式会社Serendipity-Works

少子高齢化や核家族の進行により、お墓の継承や管理に悩む人が増えています。厚生労働省の発表によると、2024 年度の改葬件数は17 万件を超え、過去最多水準となりました。背景には、「子どもに負担をかけたくない」「お墓が遠方にあり管理が難しい」「継承者がいない」といった社会構造の変化があります。一方で、お墓を手放した後に「故人とのつながりをどう残せばよいのか」「供養する場所がなくなったように感じる」と悩む人も少なくありません。

こうした中、「偶然を価値に、想いを形に変える」をミッションとする株式会社Serendipity-Works（代表取締役：小川加恵子、本社：東京都品川区）は、故人のご遺骨から生まれる人工宝石「リヴナイト」を活用したメモリアルジュエリーブランド『Iroatique（イロアティーク）』を展開しています。私たちが提案するのは、「お墓を持つ供養」ではなく、「故人と共に生きる供養」です。

2026 年6 月23 日からパシフィコ横浜で開催される「フューネラルビジネスフェア2026」では、この新しい供養の選択肢として『Iroatique』を出展いたします。

『Iroatique』公式サイト：https://iroatique.jp (https://iroatique.jp)

『Iroatique』公式Instagram：https://www.instagram.com/iroatique/ (https://www.instagram.com/iroatique/)

■開発の背景- 供養は従来、お墓や納骨堂などの場所に訪れて行うのが主流でしたが、厚生労働省が2024年10月に公表した令和5年度衛生行政報告例によると、お墓のお引越しを行う改葬件数は17万件超えとなり、墓じまいなどお墓を取り巻く環境は今、転換期を迎えています。- 実際に当社へ寄せられる相談の中には、「お墓が遠方にありお参りに行けない」「継承者がおらず墓じまいを考えている」など、供養したい気持ちはあるものの、それが叶わないことへの罪悪感を抱える声も少なくありません。- こうしたお墓の継承問題を背景に、海洋散骨や樹木葬など供養の選択肢も広がる一方で、私たちは故人を身近に感じ、日常を共に過ごせる供養の選択肢が少ないことに着目しました。お墓を持つか持たないかではなく、故人とのつながりをどう残すかという時代に向け、「共に生きる供養」というコンセプトにメモリアルジュエリー『Iroatique』を開発しました。

■共に生きる供養『Iroatique』

『Iroatique』では、共に生きる供養を提案するブランドとして、2023年国内の研究機関で開発された、故人のご遺骨や毛髪などからつくられる人工宝石『リヴナイト』を提供しています。加工を施し、リングやネックレスなどのジュエリーとして身につけることもできます。

（１）3つの特徴：

- 千葉県内にある工房のみで、技術者が一粒一粒を手作業でつくり、2～3ヶ月という短期間で納品が可能、鑑別書・製造証明書付きです。- 光の屈折率はダイヤモンド2.42に対し『リヴナイト』は2.65と高く、ダイヤモンドより強い輝きを持っています。モース硬度も9.25と高く、日常使いに適した耐久性を備えています。- 従来のご遺骨ダイヤモンドと比べ、約3分の1の価格帯を実現しました。

（2）『リヴナイト』宝石（ルース）単体価格：

4mm(0.2ct相当) 198,000円（税込）、7mm(1.25ct相当) 473,000円（税込）

※ネックレスやリングへの加工も承っております。

■ 「フューネラルビジネスフェア2026」への出展概要

『Iroatique』では、「大切な人をもっと身近に感じられる供養へ」をテーマに、『リヴナイト』の実物展示に加え、アクセサリー加工を施したリングやネックレスも展示します。また、葬儀の小規模化や家族構成の変化に伴い、葬儀後の継続的な価値提供が求められている中、葬儀後も故人とのつながりを感じ続けられる新しい供養体験として、葬儀社や供養事業者の皆様と共に新しい供養のあり方を普及し、社会全体への認知向上を目指します。

会 期：2026年6月23日（火）～6月24日（水） 10時～17時（24日は16:30まで）

会 場：横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフィコ横浜 展示ホールC ブース番号「C33」

公式 サイト：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/summary/

展 示 内 容：『リヴナイト』実物やジュエリー展示、制作工程紹介、葬儀社・供養事業者向けの個別相談会など

■『Iroatique』を利用されたお客様の声- 「四十九日を過ぎるとお骨を手元に置いておくことが難しくなりますが、リヴナイトになったことで、これからもずっと一緒にいられるような気持ちになりました。」- 「完成したリヴナイトを見た瞬間、家族全員で『やっと帰ってきたね、おかえり』と声をかけました。」- 「身につけられるアクセサリーになったことで、いつでも故人を身近に感じられるようになりました。」

2025年の提供開始以来37件の販売実績を重ね、ご利用者からは、『リヴナイト』を手にし、「お守り的な存在」「愛しさ」「安心感」を感じるといった声が寄せられています。故人を身近に感じる供養が広がりつつあります。

■今後の展望 代表取締役 小川加恵子のコメント

「私たちが届けたいのは、ジュエリーではありません。大切な人とのつながりを失わずに生きていける安心感です。改葬17万件という数字の背景には、お墓を守りたいけれど守れないご家族の葛藤があります。供養の形は時代とともに変化していきます。しかし、大切な人を想う気持ちは変わりません。お墓を持つか持たないかではなく、故人とのつながりをどう残していくのか。Iroatiqueは、その選択肢の一つとして、故人と共に生きる供養文化を広げていきます。また、フューネラル産業に関わる事業者の皆さまと連携しながら、「共に生きる供養」をテーマに、供養の価値観変化やお墓継承問題に関する調査・情報発信を継続し、新しい供養文化の社会実現を目指していきたいと考えています。」

【株式会社Serendipity-Worksとは】

「偶然の気づきから価値を見出し、形に変えていく」というミッションのもと、ご遺骨から作る宝石やジュエリー事業を展開しています。当社は日々、お客様と向き合う中で生まれる声や違和感を起点に、新しいサービスの創造を行なっています。セレンディピティという社名にある通り、身近に起こる偶然や発見がもたらす価値を大切にし、『リヴナイト』という宝石を通じ、愛する家族との別れや想いに寄り添い、人生の記憶を未来へ受け継ぐ商品サービスを開発しています。

【会社概要】

社名： 株式会社Serendipity-Works（セレンディピティ・ワークス）

代表： 代表取締役 小川 加恵子（おがわ かえこ）

本社所在地：東京都品川区南大井3-28-10

URL： https://serendipity-works.co.jp/

設立年： 2018年8月

事業内容： ジュエリーやアクセサリー、貴金属・宝飾品の企画・製造・販売、メモリアル商品や葬儀関連サービスの開発、ECサイトの運営

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社Serendipity-Works 広報担当：金山

TEL：03-5728-9171 E-mail：info@serendipity-works.co.jp