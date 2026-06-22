Google口コミ490件超・驚異の「☆4.9」を獲得する浜名湖の絶景リゾート『villa vacances hamanako』が開業3周年。感謝を込めた2つの特別プランの販売を開始

株式会社ヤガワ

静岡県浜松市、舘山寺エリアに位置するリゾート施設『villa vacances hamanako（ヴィラ バカンス 浜名湖）』は、2026年4月をもって開業3周年を迎えました。これまでにGoogle口コミ件数約500件、評価「☆4.9」という圧倒的なご支持をいただいたお客様と地域の皆様への感謝を込め、特別な滞在を叶える「記念日プラン」および「直前割プラン」の提供を開始いたします。

■ 3周年記念・感謝の新プランについて

お客様から寄せられた数多くの温かいお声への恩返しとして、ライフスタイルに合わせて選べる2つのプランをご用意いたしました。

【記念日プラン】大切な人と特別な時間を

お誕生日や結婚記念日など、かけがえのない1日をお部屋の装飾とともに彩る特別プラン。絶景のレイクビューとプライベート空間で、記憶に残る最高のお祝いをサポートいたします。

【直前割プラン】思い立ったその日に、お得にステイ

「今週末、ふらっと日常を抜け出したい」そんなご要望にお応えするプランです。直前のご予約限定で、ハイクラスな滞在を特別価格でご提供します。

■ なぜ『villa vacances hamanako』は選ばれるのか？

開業からわずか3年で、全国から多くのお客様に足を運んでいただけるのには理由があります。

1. 期待を超える「ホスピタリティ」

口コミで最も多く寄せられるのが、スタッフの接客への評価です。

【実際のお客様の声】

「スタッフの方々は接しやすく、親切で明るい方ばかり」

「日常から離れて、落ち着いた時間を過ごすことができます。綺麗な景色、居心地のいい空間、おいしいごはん、スタッフの皆様の心遣い、何もかも最高でした」

「初めてのグランピングで不安でしたが、スタッフさんが一から説明をしてくれて、準備から片付けまですべて動いてくれたのでとても安心して過ごすことができました」

2. 本格的な本場フィンランド製「HARVIAサウナ」と贅沢なプライベート空間

本場フィンランドから取り寄せたHARVIA製サウナを完備。

さらに一棟貸しvillaでは、貸し切りサウナ、ジャグジー、プロジェクターを備え、誰にも邪魔されない極上の貸し切り空間を実現しています。

3. 日本BBQ協会監修の「美食体験」

絶好のロケーションで味わう食事は格別です。日本BBQ協会監修による豪華なBBQメニューは、「食事がとにかく美味しい」と高い評価をいただいております。

4. 浜名湖を一望する「圧倒的なロケーション」

ドームテントや共有テラスから見渡す、視界を遮るもののない浜名湖のレイクビュー。夜になれば、テラスから満天の星空を独り占めできます。

オープン以来、多数のメディアから取材依頼が寄せられており、テレビ番組やCM、Webコンテンツなどのロケ地としても数多く利用されています。豊かな景観と特徴的な空間が評価され、撮影・取材先と

して注目を集めています。

■ 浜名湖観光の拠点として、舘山寺エリアの活性化へ

当施設は、東京と大阪のちょうど「中間地点」に位置し、浜松駅から車で30分、舘山寺ICから車で10分という抜群のアクセスを誇ります。 周辺には「浜名湖パルパル」「浜松市動物園」「浜名湖ガーデンパーク」など、ご家族連れで楽しめる観光スポットが密集しており、浜名湖観光の拠点として最適です。私たちは宿泊体験の提供を通じて、舘山寺エリア全体のさらなる魅力向上と活性化に貢献してまいります。

■ オーナーコメント

「おかげさまで、villa vacances hamanakoは3周年を迎えることができました。これもひとえに、足を運んでくださるお客様と、温かく見守ってくださる地域の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。今後も、浜名湖の豊かな自然と魅力を五感で感じていただける、最高の滞在体験を提供してまいります」

■ 今後の展望 ── 新たなステージへ

何もしないという、最高の贅沢を。

時計を外し、スマートフォンの電源を切る。 『villa vacances hamanako』がこれからお届けしたいのは、日常のノイズから完全に解放される「空白の時間」です。

頬をなでる浜名湖の風、パチパチと燃える焚き火の音、そして極上のサウナの後に見上げる満天の星。ただそこにある自然に身を委ねるだけで、張り詰めていた心がゆっくりとほどけていく。

私たちは、単なるラグジュアリーな空間を提供するだけでなく、お客様の心に寄り添う「静かなるサンクチュアリ」へと深化していきます。 次の休日は、新しい自分に生まれ変わる旅へ出かけませんか。

【施設概要】

施設名：villa vacances hamanako（ヴィラ ヴァカンス ハマナコ）

所在地：〒431-1205 静岡県浜松市中央区協和町102

電話番号：053-415-8831

開業日：2023年4月25日

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

villa vacances hamanako 広報担当：西田（にしだ）

広報直通電話：053-543-7831

メールアドレス：villa@stylecasa.jp

公式HP： https://www.stylecasa.jp/villa/