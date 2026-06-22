ノーチラス・キャピタル、ベルトラ株式会社（東証グロース：7048）のスポンサードリサーチレポートを公開。

ノーチラス・キャピタル株式会社

ノーチラス・キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋洸輝、以下「当社」）は、世界中の現地体験ツアー・アクティビティ予約を扱う国内最大級のオンライン旅行予約サイト「VELTRA」を展開するベルトラ株式会社（東証グロース：7048、以下「ベルトラ」）に対し、スポンサードリサーチレポートを発行しましたので、お知らせします。また同社には、スポンサードリサーチの発行のみならず、M&A推進体制の構築といったコーポレートアクションを一気通貫で支援しました。

■ スポンサードリサーチについて

当社は今回、ベルトラ株式会社を対象としたスポンサードリサーチレポート（全8章）を発行しました。本レポートでは、同社を「OTA事業の利益体質化とLINKTIVITYのB2B流通基盤構築で、需要側と供給側の双方に接点を持つ日本発の体験旅行プラットフォーマー」と定義し、以下の観点から体系的に分析しています。

〈本レポートの主な論点〉

2025年12月期に5期ぶりの営業黒字化を達成したベルトラの投資論点は、以下の3点です。

１.OTA事業の利益率改善

2025年のOTA事業営業利益率は前年の11.2%から23.2%へ12pt改善しました。

２.LINKTIVITYの収益化

訪日観光向けB2B流通基盤として販売元479社・販売先692社までネットワークを拡大しています。取扱高の成長が赤字幅縮小・黒字化につながるかが論点です。

３.AI時代・グローバル競争への対応

Klook・GetYourGuide等のグローバルプレイヤーとの差別化として、日本市場特化の編集力とLINKTIVITYを通じたB2B基盤がどこまで機能するかが長期の評価軸となります。

レポート全文：https://nautilus-capital.jp/service/research/veltra

■ レンタルM&A室の支援概要

ベルトラは、中期経営計画の達成に向けた「非連続な成長」の実現を新たなフェーズとして迎え、M&A・投資の専門人材が不在で投資判断基準がない状態から、自社主導のM&A推進体制の構築を目指していました。当社では、市場調査・戦略再検討から投資クライテリアの設計・対象先アプローチまでM&A推進体制の構築を支援しました。

〈支援概要〉

・支援内容：M&A推進体制の構築支援

・支援期間：約6ヶ月

支援詳細：https://nautilus-capital.jp/case/veltra

■ 一気通貫でコーポレートアクションを支援することの意義

今回のスポンサードリサーチの最大の特徴は、M&Aの現場と経営戦略の両方を知るチームが執筆しているという点にあります。当社はレンタルM&A室としてベルトラの経営陣と同じ目線で議論を重ね、投資クライテリアの設計からM&A推進体制の構築まで、当事者として深く関与してきました。その過程で蓄積した事業・財務・成長戦略への解像度が、そのままスポンサードリサーチレポートの深度につながっています。外部から資料を分析して書くレポートではなく、中の人として現場で向き合い続けたチームが執筆しているからこそ、表層的な財務分析にとどまらない内容になっています。

本来、経営戦略としてのM&Aと資本市場への情報発信は、表裏一体の取り組みです。「何を買うか・どう動くか」という戦略の実行と、「なぜその判断が企業価値向上につながるか」という投資家への説明は、切り離せるものではありません。本スポンサードリサーチは、レンタルM&A室として当事者の立場からM&A推進を支援してきたからこそ、深い経営戦略への理解に基づいた支援をご提供しています。

■サービス概要

１.レンタルM&A室

上場企業・PE投資先向けに、M&A実務機能を最短翌日から実装するサービスです。クライアント企業のM&A担当者として、ソーシングから投資クライテリア策定・DD・PMIまで、あらゆるM&A実務を支援します。

サービス詳細：https://nautilus-capital.jp/service/rental-ma

サービスの背景：https://note.com/nautilus_capital/n/n055186266b72

２.スポンサードリサーチ

クライアント企業の事業・財務・成長戦略を体系的に分析し、機関投資家・個人投資家向けのエクイティリサーチレポートを発行するサービスです。

サービス詳細：https://nautilus-capital.jp/service/research

■会社概要

会社名：ノーチラス・キャピタル株式会社

代表者：代表取締役 高橋洸輝

所在地：東京都千代田区神田和泉町1-6-16

設立：2023年4月

事業内容：M&A推進支援、その他コーポレートファイナンスに関するハンズオン支援

コーポレートサイト：https://nautilus-capital.jp/

お問い合わせ：info@nautilus-capital.jp