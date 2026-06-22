LINE NEXT、LINEアプリ上で使えるミニアプリ版「Unifi mini」を日本で提供開始

LINE NEXT Start株式会社- アプリの追加インストール不要。LINEアカウントだけで即座に利用開始できる。デジタル日本円「JPYC」のリワード提供や、Web3エコシステムのハブを構築

LINE NEXT Inc.（代表：コ・ヨンス、以下「LINE NEXT」）は、ステーブルコイン基盤のフィンテックサービス「Unifi mini」を、LINEアプリ内で検索し、すぐに利用できる「LINEミニアプリ（MINI App）」として日本国内向けにリリースいたしました。

「LINEミニアプリ」は、日本国内で約1億の月間アクティブユーザー数（MAU）を抱える「LINE」アプリ上で提供されるサービスです。ユーザーは個別のアプリを別途インストールすることなく、LINEアプリ上から普段お使いのLINEアカウントでログインするだけで簡単にアクセスできます。LINE NEXTは今回のUnifi miniのリリースにより、従来のWeb3サービスで大きな参入障壁となっていたウォレットの作成や複雑な認証プロセスを大幅に簡素化し、アクセシビリティを飛躍的に向上させました。

Unifi miniは、ユーザー自身が資産を管理する「ノンカストディアル型（自己管理型）」のウォレット構造を採用しており、高いセキュリティと優れた利便性を両立しています。ユーザーはUnifi miniを通じて、日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」をリワードとして獲得し、自身のウォレットで保有することができます。

さらに、Unifi miniは単なるウォレットサービスにとどまらず、多様なWeb3ミニアプリを一堂に集結させた「Web3ミニアプリのエコシステムハブ」としての役割も担います。LINE NEXTが厳選した多種多様なWeb3ミニアプリをひとつのプラットフォーム内で提供することで、ユーザーは各サービスで獲得したJPYCなどのデジタル資産をUnifiウォレットで直接管理できるようになります。また、パートナー企業にとっては、LINEアプリ上のミニアプリとして、より幅広いユーザーとの接点を確保できるというメリットがあります。これによりLINE NEXTは、個別サービスに分散していたデジタル資産の体験をひとつのエコシステムへと統合し、ブロックチェーン基盤の好循環な経済圏の構築を加速させていく計画です。

■ LINE NEXT 代表取締役 CEO 高永受（コ・ヨンス）のコメント

「Unifi miniのリリースにより、ユーザーの皆様が日常生活の中で自然にデジタル資産やWeb3サービスに触れられる環境が整いました。日本市場での成果を足がかりに、グローバルにおけるWeb3のマスアダプション（大衆化）をさらに加速させてまいります」

LINE NEXTは今後、JPYC保有者向けの多様な特典やリワードプログラムをはじめ、さまざまな加盟店で決済ができるサービスなどを順次展開していく予定です。なお、LINE NEXTが別途運営している「Unifi」は、今年5月末にJPYCのサポートを開始してからわずか1カ月で「日本国内におけるJPYC流通量No.1サービス」を達成し、その市場競争力を証明しています。

■ LINE NEXT Inc.について

LINE NEXT Inc.は、Web3プラットフォーム事業の運営を担当するLINEヤフーの関連会社の米国法人であり、グローバルなWeb3エコシステムの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.linenextcorp.com/