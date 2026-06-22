【北海道／函館】函館銀座軒「2026夏の晩餐メニュー」提供開始　大正ロマンと令和モダンをつなぐ“函館フレンチ”で夏の美食旅を

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 HAKODATE 海峡の風

（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 支配人 西岡浩樹 全56室）

函館の夏は、どこか懐かしい。

海から届く涼やかな風、夕暮れに輝く港の灯り、異国文化の面影を残す坂の街。その風景は、まるで大正から続く時の流れを今に伝えているかのようです。

▲函館銀座軒2026年夏

潮風が心地よく街を吹き抜け、異国情緒あふれる街並みと青く広がる海が旅人を迎える函館にございます、HAKODATE 海峡の風では、2026年6月より西洋ハイカラ料理「函館銀座軒」にて、「大正ロマン～令和モダンを楽しむ」をテーマにした特別コースをご用意いたしました。

函館真昆布や旬の魚介、北海道の恵みを取り入れながら、世界各国の料理文化と函館の食文化を融合。

一皿ごとに物語を紡ぐ、夏限定の晩餐をお楽しみください。

▲函館銀座軒▲函館銀座軒▲函館銀座軒

函館銀座軒は、レトロな建造物が立ち並ぶ函館の繁華街「銀座通り」をイメージしたレストラン。

大正ロマンをテーマにした空間で、昔懐かしい洋食文化と現代フレンチの技法を融合した「函館フレンチ」をご提供しております。

2026年夏のコースでは、「食で巡る時代と世界の旅」をテーマに構成。

大正時代に誕生した『カルピス』を使用したオリジナルカクテル「夏の風鈴」から始まり、函館らしい真昆布や塩水ウニ、北海道産の魚介、夏野菜などを取り入れながら、フランス・イタリア・スペイン・中国など世界各国の料理文化を取り入れた一皿をご用意しました。

前菜では、「TasteAtlas 2024/2025」の美食国ランキングをモチーフにした5品を提供。

枝豆豆腐ともずくのクーリ、ホッケのオイル煮とクスクス、甘エビのタルトレット、ブリと函館真昆布のエスカベッシュ、アイナメの“よだれ魚”風など、それぞれ異なる国のエッセンスを函館の食材で表現しています。

温菜では、日本独自の洋食文化を象徴する「ミックスフライ」を現代風に再構築。

函館産真イカや北海道産ボタンエビ、噴火湾産ホタテなど、道南・北海道の海の幸を主役にした一皿に仕上げました。

魚料理には、函館市の特産である『函館真昆布』の旨味を取り入れた特製ブイヤベースをご用意。

キンキ、時鮭、クロソイなど北海道産魚介の魅力を存分に味わっていただけます。

肉料理は、北海道を代表する郷土料理「ジンギスカン」をフレンチの技法で表現した「ラム肉の低温ロティ＜ジンギスカン風味＞」。

伝統的なロティの技法と北海道らしさを融合させた、函館銀座軒ならではの一皿です。

コースの締めくくりには、パリのセーヌ川をモチーフにした創作スイーツや、大正時代末期に誕生したフルーツポンチを現代風にアレンジしたデザートをご用意。

大正から令和へと続く時代の流れを、美食とともにお楽しみいただけます。

函館の歴史と文化、そして北海道の豊かな食材を一皿ごとに感じる夏限定のフルコース。

函館銀座軒だからこそ実現できる、美食の物語をぜひこの機会にご堪能くださいませ。

HAKODATE 海峡の風で皆様のお越しをお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

HAKODATE海峡の風

北海道函館市湯川町1丁目18番15号

TEL：0570-026573 （10:00～17:00）

公式ホームページ https://hakodate-uminokaze.com/

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