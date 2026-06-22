都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」 2026年10月-2027年3月放映分の媒体資料・エントリー受付スケジュールを公開

株式会社ニューステクノロジー

都内最大級※1のタクシーサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)」（以下、「GROWTH」）を運営する株式会社ニューステクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下 ニューステクノロジー）は、2026年10月-2027年3月放映分の広告枠について、媒体資料の公開並びにエントリー受付のスケジュールをお知らせします。「GROWTH」の累計利用企業数は、1,000社を突破し、首都圏富裕層へのアプローチを目的とした活用も拡大しています。

※1 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

東京都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」は、東京23区内で月間770万人のタクシーにおける移動時間にて、広告や情報コンテンツ、新たな体験をお届けしています。広告コンテンツ以外にも、「一歩先ゆく、インスピレーションを。」をコンセプトに掲げ、移動時間の情報番組「HEADLIGHT(https://www.youtube.com/@HEADLIGHT_growth)」の放映や各メディアパートナーとのコンテンツ連携など、更なる移動空間の価値向上に努めています。

累計利用企業数は1,000社に到達、BtoBに加えて富裕層向けの商材も増加

「GROWTH」の累計利用企業数は、1,000社に到達しました。タクシー利用者には、企業の意思決定層やビジネスパーソンが多く含まれることから、これまではSaaS、AI、金融、人材、法人向けソリューションなどのBtoB商材を中心に活用されてきましたが、近年は、首都圏の高所得者層へのアプローチを目的とした出稿も増加しています。主に、不動産、観光・リゾートホテル、ラグジュアリーブランド、健康・美容関連商材など、幅広い業種・業界での活用が進んでいます。また、資産形成や投資関連サービス、ハイクラス人材紹介サービスなど、特定のターゲットに対して効率的に情報を届ける手法としても採用が広がっています。

首都圏富裕層におけるタクシー利用実態調査 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000295.000041209.html

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」、時流を捉えた特集企画を展開

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」では、MCに篠原光さん・森香澄さんを起用し、ビジネスパーソンの関心が高いテーマを取り上げながら、移動時間に新たな発見や気づきを提供しています。トレンドや季節性を捉えた特集企画も複数展開しており、タイアップも随時受け付けています。

【特集企画のイメージ（過去の企画から抜粋）】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZWmooy79pmc ]

また「HEADLIGHT」では、タクシー車内での放映に加え、YouTubeを活用した長尺コンテンツの制作も開始しました。移動時間での認知獲得から、オンライン上での理解促進までを一気通貫して設計が可能となり、広告・PR・コンテンツマーケティングを横断したコミュニケーション施策として活用が広がっています。



■YouTubeコンテンツ制作事例

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000041209.html

2026年10月-2027年3月放映分の広告枠受付開始について

2026年10月-2027年3月放映分の広告枠の販売受付を以下のスケジュールにて開始します。

【媒体資料公開】

媒体資料公開 ：本日 2026年6月22日（月）

【エントリー受付制メニュー】

対象メニュー ：

FIRST VIEW／RIDE VIEW／PAYMENT VIEW／ZONE FIRST

▼2026年10月-12月放映分

申込受付開始 ：2026年7月15日（水） 11:00

受付終了 ：2026年7月17日（金） 17:00

成約可否連絡 ：2026年7月21日（火）以降順次

▼2027年1月-3月放映分

申込受付開始 ：2026年9月28日（月） 11:00

受付終了 ：2026年9月30日（水） 17:00

成約可否連絡 ：2026年10月1日（木）以降順次

【先着受付制メニュー】

対象 ：上記以外の全メニュー

受付開始 ：2026年7月21日（火） 11:00

カレンダー公開. ：2026年7月21日（火） 11:00

【通常の広告枠】申し込みはこちら :https://form.run/@growth-order【メディアタイアップ枠】申し込みはこちら :https://form.run/@growth-media-order

■お問い合わせ先

空き枠確認、お申込み、媒体資料に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては

下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

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株式会社ニューステクノロジー

THE TOKYO TAXI VISION GROWTH担当

E-MAIL ：taxiad@newstech.co.jp

TEL ：03-5544-8775

URL ：https://growth-tokyo.jp/

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当社は、人々の「移動」に伴う体験価値の向上、豊かな社会に繋がるモビリティサービスを追求していきます。また、各種媒体及び広告主からの参画を広く募ってまいります。

株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

資 本 金 ：2,000万円

事業内容 ：モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

HP ：https://newstech.co.jp/