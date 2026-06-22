【受講者募集！】令和8年度10月開催 社会福祉施設職員等国内研修（障害者支援研修）のご案内

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

10月開催 社会福祉施設職員等国内研修（障害者支援研修）開催のご案内

【無料で受講可能なオンライン研修】

「地域共生社会の実現」に向け、地域の生活課題に適切に対応するため、地域づくりや地域福祉を推進する上で必要な専門知識等の習得を目的とした研修を行います。

本研修の詳細はこちら :https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_01.html

・ 実施要綱はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/pdf/r8/ko_01_mon10_youkou.pdf)

・ 研修概要はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_01_mon10_gaiyou.html)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/59_1_64fdac77048d122672bc023fc6f0d01b.jpg?v=202606221252 ]

【お問合せ先】

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

福祉振興部 国内研修担当

TEL：０３ー３４８６ー７５１１（平日９時～１７時）

☆公益財団法人社会福祉振興・試験センター 福祉振興部について☆

福祉振興部では、研修事業の他に、情報マガジン「カイゴのチカラ」の発行等を通じて、社会福祉事業の振興・発展に努めております。

【情報マガジン「カイゴのチカラ」】

カイゴのチカラ（2022年にリニューアル（No.125）発行後、4/1発行のNo.136をもって丸４年（12号）を迎えました！

本誌は毎号変わる特集テーマと、幅広い分野の連載記事により、福祉の現場へ最新の情報をお届けしております。現場で働くすべての皆様を元気づけられる雑誌、専門性を高める情報マガジンを目指しています！

編集方針・年間購読料読者と読者サポーターの声詳細を見る :https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html

No.136表紙4月1日発行！！ No.１３６の特集は 【高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止】

４月１日に最新号を発行しました。

ぜひこの機会にご購読ください！！

他にも「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「地域で生きる ともに生きる」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」「口腔につよくなる話」「カイゴ職のwell-beingを高めるキャリア形成」などの連載記事があります。

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