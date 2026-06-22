株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役CEO 門脇 敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」において、資料を見ながらAIに質問できる「Notebook」機能のベータ版を、本日2026年6月22日にリリースしたことをお知らせします。月額980円～のChatSense法人プランの範囲内で利用可能です。

セキュアな法人向け「Notebook」AIサービスをリリース、980円～法人利用可能

「Notebook」機能は、PDF・Officeファイルなどの資料をソースとして追加し、選択したソースについてAIへ質問したり、スライド・インフォグラフィックなどの派生アウトプットを作成できる機能です。本日2026年6月22日よりChatSenseユーザーへベータ版を順次展開しています。月額980円～のChatSense法人プランの範囲内で、追加契約や個別オプション不要でご利用いただけます。ご利用をご希望される企業様はこちらよりお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=338&utm_medium=prtimes)

■ リリースの背景

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

一方で、現場のユーザーからは「手元の資料を読み解きながらAIに質問したい」「社内文書やPDFをそのままソースとしてAIと対話したい」というニーズが多く寄せられていました。ChatSenseでは、既に類似機能である「追加学習AI」（RAG機能）をリリースしておりますが、組織の大規模ナレッジを扱うことを前提としており、個人が手元の資料を素早く読み込んで質問するには適していないという課題がありました。

この課題を解消するため、「Notebook」機能をベータ版としてリリースいたしました。月額980円～の法人プランの範囲内でご利用いただけるため、追加契約や個別オプション不要で、社内のあらゆる部署が手軽に試せる構成としています。

https://chatsense.jp/function/notebook

■ 機能の特徴

1. ファイルをソースとして追加し、資料単位で整理

PDF・Officeファイルなどをソースとして追加し、Notebook単位でまとめて管理できます。資料ごとに専用の対話環境を持つことで、複数のドキュメントを効率的に扱えます。

2. 選択したソースに基づいてAIに質問・対話

Notebook内のソースを選択し、その内容についてAIに質問できます。AIは選択したソースの内容を踏まえて回答するため、資料の内容を正確に参照しながら深く掘り下げることが可能です。報告書・提案書・仕様書などの読み解きや要約、質疑応答が効率化されます。

3. 月額980円～の法人プランの範囲内で利用可能

本機能は、月額980円～のChatSense法人プランの料金体系の範囲内でご利用いただけます。追加契約や個別オプションは不要で、現行の法人プランのままNotebook機能を試していただけます。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランから利用可能です。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=338&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=338&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能 https://chatsense.jp/function/notebook(https://chatsense.jp/function/notebook?utm_source=338&utm_medium=prtimes)

スライドAIエージェント https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=338&utm_medium=prtimes)

法人向けエージェント「Cowork」 https://chatsense.jp/function/cowork(https://chatsense.jp/function/cowork?utm_source=338&utm_medium=prtimes)