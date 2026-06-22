7/7（火）開催「SORACOM Discovery 2026」、モビリティロボットのセッション・展示が追加

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川 憲）は、2026年7月7日（火）開催の「SORACOM Discovery 2026」（東京ミッドタウン・ホール）において、本田技研工業株式会社（以下、Honda）のモビリティロボット「UNI-ONE」についてのセッションおよび展示が追加されたことをお知らせします。

「UNI-ONE」は、Hondaが長年のロボティクス研究で培った技術を活用し、座ったまま体重移動するだけで歩行するように移動でき、両手が自由に使える、着座型のモビリティロボットです。施設内での回遊、オフィスや作業場所における業務効率化、高齢者をはじめとする多様な人材の移動支援など、幅広い用途での活用を想定し、2025年9月から日本国内の法人向けに発売を開始しました。

「UNI-ONE」では、搭載されたECU（電子制御ユニット）から、バッテリーの充電状況や位置情報、速度、センサー情報などをSORACOMを通じて取得し、サービス向上やメンテナンス、性能や運転行動の分析に活用しています。

SORACOMの活用については、以下のプレスリリースをご参照下さい。

Hondaのモビリティロボット「UNI-ONE」に、 SORACOMを採用

https://soracom.com/ja/news/20251208-use-cases-for-mobility-robots

すでに、基調講演のゲストスピーカーとして、Hondaのモビリティロボット「UNI-ONE」事業責任者である中原大督氏が登壇することが決定しています。追加で、「UNI-ONE」の開発に携わるエンジニアが登壇する午後のブレイクアウトセッションにおいて、「UNI-ONE」の開発秘話をご紹介いただけることが決まりました。また、カンファレンスの展示会場でも「UNI-ONE」実機を展示にてご覧いただけます。

ブレイクアウトセッション B-4

セッションID B-4

タイトル 移動の壁をなくし、ボーダレスな社会へ！UNI-ONE開発秘話と実践

日時 2026年7月7日（火） 16:00～16:30

セッション概要

ASIMOから続くHondaのロボティクス研究が生んだ着座型モビリティロボット「UNI-ONE」。その開発秘話から、実証実験でのIoT模索、SORACOM採用の決断、マルチキャリア通信やSORACOM Napterを活用したOTA（Over-The-Air）の実践まで--誰もが自由に移動できる社会の実現に向けた取り組みと今後の展望をお伝えします。

登壇者

本田技研工業株式会社 Chief Engineer 小橋 慎一郎氏

本田技研工業株式会社 Assistant Chief Engineer 五島 正基氏

株式会社ソラコム ソリューションアーキテクト 柴田 建太郎

展示会場への UNI-ONE 実機展示

会場の展示会場の一角にて、Honda「UNI-ONE」の実機展示を行います。誰もが自由に移動できる社会を目指して開発された着座型モビリティロボットを間近でご覧いただける貴重な機会です。

イベント概要

SORACOM Discovery 2026

日時：2026年7月7日（火）9:00～17:00（予定）

会場：東京ミッドタウン・ホール（東京・六本木）

主催：株式会社ソラコム

参加費：無料、事前登録制

詳細・お申し込み：https://discovery.soracom.jp/2026/

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界200以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com