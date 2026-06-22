Dokie.ai、ビジネス資料作成を支援する新しいプレゼンテンプレートを拡充

Muyan Technology (HK) Limited

Muyan Technology (HK) Limitedは、同社が提供・運営するAIプレゼンテーション作成ツール「Dokie.ai」において、ビジネスシーンで活用できるプレゼンテンプレートを新たに拡充しました。

今回追加されたテンプレートは、日常的にPPT資料を作成するオフィスワーカーのニーズに合わせて設計されています。企画書、営業資料、マーケティングレポート、社内共有資料、プロジェクト報告書、クライアント向け提案資料、事業計画書など、幅広い業務シーンに対応し、ユーザーがより短時間で business-ready なプレゼン資料を作成できるよう支援します。

ビジネスの現場では、資料作成において「何を伝えるか」だけでなく、「どのような構成で伝えるか」「どのようなデザインで見せるか」も重要です。しかし、多くのユーザーにとって、ゼロからスライド構成を考え、デザインを整え、会社や用途に合った資料に仕上げる作業は大きな負担となっています。

Dokie.ai(https://dokie.ai/ja)は、こうした課題に対し、AIによるスライド生成と実用的なテンプレートを組み合わせることで、より効率的な資料作成体験を提供します。ユーザーは目的に合ったテンプレートを選び、アイデア、メモ、文書、URLなどを入力することで、構造化されたスライドを生成できます。これにより、白紙の状態から資料を作る時間を削減しながら、伝えたい内容を整理された形で表現しやすくなります。

今回のテンプレート拡充では、特にオフィスで頻繁に使われる資料タイプに重点を置いています。営業担当者は提案資料や製品紹介資料を、マーケターはキャンペーンレポートや市場分析資料を、コンサルタントやプロジェクトマネージャーはクライアント向けレポートや進捗報告資料を、よりスムーズに作成できます。

また、Dokie.aiのテンプレートは、単に見た目を整えるだけではなく、ビジネス資料として読みやすく、伝わりやすい構成を重視しています。各テンプレートは、情報を整理し、論理的な流れで内容を伝えることを目的としており、会議、商談、社内報告、チーム共有など、実際の業務で使いやすい資料作成をサポートします。

Dokie.aiの担当者は次のように述べています。

「オフィスワーカーにとって、プレゼン資料作成は日常的でありながら、多くの時間を必要とする業務です。Dokie.aiは、AIによる資料生成だけでなく、目的に合ったテンプレートを提供することで、ユーザーが自分の考えをより早く、よりわかりやすく、ビジネスで使える形にまとめられるよう支援しています。今回のテンプレート拡充により、より多くの業務シーンでDokie.aiを活用いただけるようになります。」

Dokie.aiは今後も、オフィスワーカー、マーケター、営業担当者、コンサルタント、起業家、チームリーダーなど、日常的に資料作成を行うユーザーに向けて、AIプレゼンテーション作成体験を継続的に改善していきます。テンプレートの拡充を通じて、ユーザーがより短時間で、より質の高いビジネス資料を作成できる環境を提供してまいります。

Dokie.aiについて

Dokie.aiは、Muyan Technology (HK) Limitedが提供・運営するAI presentation makerです。ユーザーのアイデア、テキスト、文書、URLなどをもとに、構造化されたスライドを生成し、ビジネスシーンで使いやすいプレゼン資料作成をサポートします。企画書、営業資料、社内報告書、マーケティング資料、提案書など、幅広い用途に対応しています。

サービスURL：https://dokie.ai/ja