【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】テレビでおなじみの気象予報士 天達武史氏が登壇！「夏休み 親子で学ぶお天気教室」7月26日（日）開催

城山観光株式会社

2026年7月26日（日）に、テレビでおなじみの気象予報士・天達武史氏を講師に迎えた特別イベント「教えて！天達先生 夏休み 親子で学ぶお天気教室」を開催いたします。ただいま好評予約受付中です。

近年、日本各地で猛暑や集中豪雨などの「異常気象」が頻発し、防災への関心が高まっています。本イベントは、テレビの気象コーナーで長年お茶の間に親しまれている天達氏をお招きし、「今、地球で起こっていること」を子どもたちにも分かりやすく解説いただくものです。

夏休みの宿題の定番である「自由研究」のテーマ選びとしてはもちろん、いざという時の「自然災害への備え」を親子で一緒に考える絶好の機会です。さらに当日は、総料理長・徳重によるこの日限りの「特別ランチコース」もご堪能いただける、学びとグルメが融合した夏休み限定の特別企画となっています。

■イベント参加限定特典

参加されたお子様全員に、夏休み期間の宿題にそのまま使える「夏休み自由研究ノート」をプレゼント！イベントで学んだ内容や日々の天気の記録をまとめるのに最適な、本イベント限定の特製ノートです。

■イベント概要

【開催日時】

2026年7月26日（日）

受 付 ／ 11:30～

食 事 ／ 12:00～13:20

お天気解説＆トークセッション ／ 13:30～14:30

【会 場】

クリスタルガーデン（2階）

【料 金】

（料理・飲物・消費税・サービス料込）

大 人： 8,000円 小学生： 4,000円 幼 児： 2,500円

※3歳未満は無料（お席のみのご用意となります）

※食材によるアレルギーがございましたら、ご予約時にお申し付けください。

【プログラム内容】

総料理長 徳重による特別ランチコース

親子の特別な思い出になる、こだわりの限定ランチをお楽しみいただきます。

天達武史先生解説「今、地球で起こっていること」

地球温暖化や異常気象について、映像や分かりやすい言葉で学びます。

司会とのトークセッション ＆ 会場からの質問TIME

テレビの裏話や、日頃から気になっているお天気のギモンに天達先生が直接答えます。

■講師プロフィール

気象予報士：天達 武史（あまたつ たけし）

【プロフィール】

1975年 神奈川県横須賀市出身。 テレビの気象コーナー等で長年お天気キャスターとして活躍し、わかりやすい解説でお茶の間に親しまれている気象予報士。異常気象や災害時には現場取材も精力的に行い、実際の状況を踏まえた気象解説に定評がある。現在もテレビ出演や全国での講演活動など、幅広く活動中。

■ お客様からのご予約・お問い合わせ先

本イベントは事前予約制となっております。

ナビダイヤル： 0570-07-4680（受付時間 9:00～18:00）

-SHIROYAMA HOTEL kagoshimaについて-

イベント詳細（公式サイト） :https://www.shiroyama-g.co.jp/event/detail_1107.htmlお申し込みはこちらから

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは、鹿児島市の中心部にほど近い、標高108mの高台に位置するシティー＆リゾートホテルです。

当ホテルは、桜島と鹿児島市街地を一望する絶景と、地下1,000mから湧き出る天然温泉「さつま乃湯」を最大の魅力としています。また、地元の豊かな食材を活かした多彩なレストランを展開し、上質な食体験を提供しております。

「感動を共有する、鹿児島の迎賓館」として、お客様に唯一無二の滞在をご提供することを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80378/table/51_1_97cc493261de2e2bd7ec46488ddf2000.jpg?v=202606221252 ]ホテル公式サイトはこちら :https://www.shiroyama-g.co.jp/index.html