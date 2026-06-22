ウイスキー検定公式問題集１級　新刊発売！

株式会社ウイスキー文化研究所

ウイスキーの世界をより楽しむための検定試験「ウイスキー検定」を運営する株式会社ウイスキー文化研究所（東京都渋谷区／代表取締役社長：土屋守）は、第18回（2024年2月実施）及び第20回（2025年2月実施）の1級の問題と解答を収録した「ウイスキー検定公式問題集１級Vol.３」を発売しました。直近の出題傾向を把握できる一冊として、9月に開催される第23回ウイスキー検定の試験対策に有効です。

ウイスキー検定1級は、文化・歴史・製法に加え、時事的な知識まで問われる最上級レベルの試験です。合格に向けては、公式テキストによる体系的な学習に加え、過去問を通じて出題形式や難易度、頻出テーマを把握し、最新動向にも目を向けながら対策を進めることが重要です。

本書は、第18回（2024年2月実施）と第20回（2025年2月実施）の1級試験問題および解答を完全収録。実際の出題に触れながら知識の定着度を確認できるだけでなく、1級ならではの出題傾向を掴むことで、学習の優先順位づけにも役立ちます。試験本番を見据えた総仕上げとして活用いただけます。

■商品情報

【ウイスキー検定公式問題集１級 Vol.３】

・収録内容： 第18回（2024年２月実施）、第20回（2025年2月実施）、各回解答

・定価： 880円（税込）

・サイズ： A4型

ご購入は、ウイスキー文化研究所オンラインショップ（https://www.scotchclub-shop.org/）・Amazonにて

第23回ウイスキー検定 実施概要

＜１級／会場試験＞

試験日 2026年9月27日（日）

会場 東京・大阪

受験料 6,600円（税込）

＜３級・２級・ジャパニーズクラフトウイスキー（JC）級／在宅試験＞

試験期間 2026年9月18日（金）～9月28日（月）

受験料 3級 4,400円 ／ 2級 5,500円 ／ JC級 5,500円（税込）

※３級・2級・JC級のうち2つ以上を併願することで受験料が10％OFF！

申込締切：コンビニ支払・銀行振込・ペイジーの場合 2026年8月20日（木）まで

クレジットカード支払の場合 2026年8月27日（木）まで

受験資格：20歳以上

※1級を受験される場合は、ウイスキー検定2級、またはウイスキーコニサー資格が必要です。

公式サイト： https://whiskykentei.com/

ウイスキー検定とは

ウイスキーをもっと知り、もっと楽しむことを目的に、ウイスキーの製法や歴史、文化、ウンチクなど、ウイスキーに関するあらゆる知識を問う検定試験です。2014年から開始したウイスキー検定は、今年2月に実施した第22回を終え、累計申込者数は35,000人以上。

例えば、「ウイスキーの原料は？」「ウイスキーの語源は？」などのウイスキーに関することだけでなく、「スコッチウイスキーの生産地スコットランドはどのような地域か」など、ウイスキー文化が育まれてきた背景を知ることで、よりウイスキーが味わい深くなります。

趣味として楽しまれる方だけでなく、酒類を扱われる職業の方にも「テキストで体系的に学べる」「知識の再確認ができる」と好評です。マークシート択一形式（一部の級は記述問題含む）の検定で、ウイスキー初心者でも気軽に挑戦できる内容となっています。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年7月に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）の代表理事も務める。