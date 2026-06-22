「第5回スマイルチャレンジウォーク東京大会」に参加

株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 社長 CEO：西田 穣、以下「当社」）は、特例子会社である株式会社オープンアップウィズ（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：屋敷 元英、以下、「オープンアップウィズ」）とともに、2026年4月19日（日）にお台場 シンボルプロムナード公園（東京都江東区）で開催された「第5回スマイルチャレンジウォーク東京大会（以下、本大会）」に参加しました。

本大会への参加は、当社が推進するソーシャルグッド活動「OPEN UP Action for Good」の一環として、障害の有無にかかわらず多様な人々が自然につながり、互いを理解し合う機会をつくることを目的に、本大会へ参画しました。

当日は、オープンアップウィズがブースを出展し、紙すき体験およびフラワーアレンジメント体験ができるブースを出展しました。紙すき体験では、普段から紙すき業務に従事している障害者社員が、来場者に手順を説明しながら運営に参加しました。

来場者にとっては紙すきや不ラワーアレンジメントの体験を通じてオープンアップウィズの取り組みに触れる機会となり、障害者社員にとっても、日頃の業務で培った技術を来場者に伝える新たな経験の場となりました。オープンアップウィズの社員が働く姿や得意なことを知っていただくことで、障害者雇用への理解を広げる機会にもつながりました。

当社グループは、「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」をパーパスとして掲げています。障害の有無にかかわらず、一人ひとりが自分らしく社会と関わり可能性をひらいていける環境づくりは、当社グループが目指す社会そのものです。今回の取り組みも、その考え方を体現する活動の一つとなりました。



参加者からは、「同じ時間を共有しながら歩くことで、自然と距離が縮まった」「こうした機会が広がることで、誰もが参加しやすい社会につながると感じた」といった声が聞かれ、交流を通じた理解の広がりがうかがえました。

当日の様子は、動画でも見ることができます。 動画は、こちら。

（https://www.youtube.com/watch?v=ffhyWCIfIZY）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ffhyWCIfIZY ]

当社は今後も、ソーシャルグッド活動である「OPEN UP Action for Good」を通じて、障害の有無を超えて誰もが尊重されるノーマライゼーション社会を目指していきます。

ニュースリリースは、こちら。(https://openupgroup.co.jp/2026/06/2079/)

PDFは、こちら。(https://cms.openupgroup.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/opg_release_scw_20260622.pdf)

◼️実施概要

イベント名：第5回スマイルチャレンジウォーク東京大会

開催日：2026年4月19日（日）

会場：お台場 シンボルプロムナード公園 セントラル広場

主催：一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部（スマイルチャレンジウォーク実行委員会）

共催：一般社団法人日本ウオーキング協会

URL：https://www.challengewalk.jp/tokyo260419

◼️株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループは、エンジニア人材サービスを中心に事業を展開する持株会社です。国内にある14のグループ会社を通じて、自動車・機電・半導体製造・IT・建設領域をはじめとした日本の基幹産業を支える専門性の高い技術者人材の派遣・受託開発などを行っています。「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」というパーパスのもと、人材価値の最大化と社会課題の解決に取り組んでいます。

◼️株式会社オープンアップウィズ

株式会社オープンアップウィズは、オープンアップグループの特例子会社として、グループの障害者雇用を担う会社です。ひとりひとりの能力に応じた研修や就業支援を通じて、働きがいのある環境づくりを推進するとともに、ステーショナリー事業や事務代行業務などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。