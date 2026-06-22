「旅する夏の自由研究」地域の自然や文化にふれ、子どもの「なぜ？」を育む体験型プログラムを展開【グランドメルキュール】【メルキュール】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

子どもたちの好奇心は、教室や机の上だけで育まれるものではありません。旅の中で出会う小さな発見や感動は、「なぜ？」「どうして？」という新しい学びの入り口になります。フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ「アコー」（日本法人：東京都港区、日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）が展開する「グランドメルキュール」「メルキュール」では、その土地ならではの自然や文化、人との出会いを通じて、子どもたちの好奇心を育む体験型プログラムを展開しています。

近年では、探究学習やSTEAM教育への関心が高まり、知識を得るだけではなく、実際に体験し、自分なりの発見や問いへとつなげる学びが注目されています。海辺で拾ったウニの殻の形に驚くこと。夜空を見上げ、星の動きに興味を持つこと。地域の職人から伝統工芸を教わり、自分だけの作品を作ること。旅先でのさまざまな体験は、子どもたちにとってかけがえのない学びとなります。

2026年の夏、「グランドメルキュール」「メルキュール」は、家族で過ごす時間を、好奇心を育む体験へとつなげる新しい夏休みの過ごし方「旅する自由研究」を提案、主なプログラムを紹介します。

■自然のふしぎに出会う

グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ

【夏休み自由研究応援！小学生対象】1日で完成！海の体験×時計づくり体験プラン

ホテルに隣接する海辺で貝殻やシーグラスなどを採取・観察し、海の自然や環境について学びながらオリジナル時計を制作する宿泊体験プランです。拾い集めた素材を記録しながら漂着物や海洋環境への理解を深め、自然と私たちの暮らしとのつながりを考えるきっかけとなります。海辺での発見や学びをもとに、自分で集めた素材を使った世界にひとつだけの作品を夏休みの思い出とともに持ち帰ることができます。

【詳細】https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/jiyukenkyu_umitaiken/

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ

海・森・星空を舞台に親子で楽しむ10のリゾート体験

夕暮れの大房岬を巡る「サンセット大房岬ツアー」では、「キッズレンジャー」として生き物探しや自然観察を楽しみながら、自然が果たす役割や環境について学びます。夜には天体望遠鏡を使った星空観察やプラネタリウム鑑賞を開催。海洋プラスチックを活用したワークショップでは、海の環境問題について学びながらアイテム制作にも挑戦し、子どもたちの探究心を育みます。

【詳細】https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

■地域の文化を学ぶ

メルキュール長野松代リゾート＆スパ

真田節体験

戦国武将・真田幸村ゆかりの城下町、松代で受け継がれてきた郷土芸能「真田節」。勇壮な歴史や人々の想いを唄や踊りで表現し、地域の祭りや祝いの席で親しまれてきました。大人の方は実際に袴を着用し、真田節の唄や踊りを体験いただけます。戦国時代に思いを馳せながら、歴史好きのお子さまと一緒に、ご家族で楽しめる体験としておすすめです。

【詳細】https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/sanada-bushi-experience/

メルキュール富山砺波リゾート＆スパ

富山の伝統文化に触れるものづくり体験

富山県砺波市の老舗建具店と連携した組子細工体験をはじめ、五箇山に伝わる伝統楽器「ささら」づくりや、水引を使った梅結びのヘアアクセサリーづくりなど、地域の伝統工芸や文化に触れられるワークショップを開催します。職人の手ほどきを受けながら、世界にひとつだけの作品を制作。旅の思い出として持ち帰ることができ、富山ならではのものづくりが楽しめます。

【詳細】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/all-inclusive-summer-2026/

グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ

別府・日出の文化と特産品を学ぶクラフト体験

別府の伝統工芸「竹細工」にふれるワークショップをはじめ、樹脂粘土を使って日出町特産「城下かれい」を作るミニチュアクラフト、自分だけの風鈴作りなど、地域の文化や特産品を楽しみながら学べるプログラムを用意しました。ものづくりに触れながら学びを深め、家族の夏休みをより豊かなものにします。

【詳細】https://grand-mercure-beppubay-resortandspa.jp/plan/august-beppu-bay-local-experience/

■自分の手でつくってみる

メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ

【夏休みの自由研究にも】串本の海を楽しく学ぶ！ウニランプ作り体験プラン

和歌山・串本の海で採れたウニ殻や貝殻、シーグラスなどを使い、世界にひとつだけの「ウニランプ」を制作する宿泊体験プランです。地元ガイドの解説を通じて、黒潮が育む豊かな海の環境や生き物について学びながら、自然や環境への理解も深めることができます。完成した作品は旅の思い出として持ち帰ることができ、夏休みの自由研究にもおすすめです。

【詳細】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/seaurchinlamp/

グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

自然素材でつくる、オリジナルバッグづくり体験

2026年4月にオープンした木育キッズスペース「的矢の杜」では、三重県産木材にふれながら学んで遊べる体験をご用意。夏のワークショップでは、ジュートバッグに木片やシーグラスなどの自然素材をあしらい、オリジナルバッグを制作します。工具を使わず、小さなお子さまでも参加しやすく、完成したバッグは自由研究の作品としてお持ち帰りいただけます。

【詳細】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/early-booking/

夏限定のサマービュッフェ。オールインクルーシブで過ごす、夏のリゾートステイ

開業2周年を迎え、「グランドメルキュール」「メルキュール」のビュッフェレストランでは、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始しました。この夏は、基本コンセプトである「マルシェ」をベースにしたシーズナルメニュー、「世界のストリートフード」と「三種の本格カレー」をテーマにした夏限定メニューを展開しています。世界の屋台で親しまれるストリートフードや、暑い季節に食欲を誘う本格カレーをラインナップ。ソースやシーズニング、スパイスを自由に組み合わせながら、家族で楽しく味の変化を楽しめます。

ディナーや朝食、ラウンジでのドリンク、温泉・大浴場の利用などが宿泊料金に含まれるオールインクルーシブの滞在スタイルで、体験型プログラムとあわせて夏のリゾートステイをお楽しみください。

新コンセプトは「マルシェ」スパイスコーナーでお好みにアレンジキッズメニューも充実グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60カ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上に5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月22日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。（AI生成を含む）