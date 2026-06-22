名正運輸株式会社、「INNOVATION EXPO九州・東アジア」に出展
INNOVATION EXPO九州・東アジア ロゴ
名正運輸株式会社(本社：愛知県海部郡飛島村、代表：加藤新一)は、この度福岡県で開催される「INNOVATION EXPO九州・東アジア」に出展いたします。
「INNOVATION EXPO九州・東アジア」は、マリンメッセ福岡で開催される物流・ロジスティクス分野の総合展示会です。国内外の最新物流機器・システム・情報が一堂に集結し、物流・荷主・機器・ITなど幅広い関係者が交流。「効率化」「現場改善」を軸に、地域課題の解決や東アジアを含む国際的な視点での商談・情報発信が生まれる展示会です。
INNOVATION EXPO九州・東アジア 弊社ブースみどころ
当日は、以下の内容を中心にブース展開を予定しております。
・拠点ネットワークのご紹介
・自社トラックのご案内
・自社倉庫・保管サービスのご紹介
ご来場の際は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りくださいませ。
皆様にお会いできることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。
INNOVATION EXPO九州・東アジア 概要
会場：マリンメッセ福岡B館・A館(一部)
日程：6月24日（水）～6月25日（木）
時間：10時～17時（最終日のみ10時～16時）
ブース番号：BD-08
来場事前登録各種サイト :
https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1097/fill-1
公式HP：https://www.meisho-unyu.co.jp/
倉庫サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/
配送サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/delivery/
名古屋南LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-nagoyaminami/
一宮LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/#map2
岐阜羽島LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-hashima/
住之江LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-suminoe/
静岡LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-shizuoka/
前橋西LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-maebashi/
Instagram：https://www.instagram.com/meisho_official/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCZAIxXQXKhRQq-pC4pH8Pew
TikTok：https://x.gd/KldqIN
名正運輸公式オウンドメディア『MEISHO BIZ』：https://www.meisho-unyu.co.jp/biz/