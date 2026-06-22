【チェリー保育園】不適切保育防止・メンタルヘルス研修を実施｜保育の質と職員を守るための実践型研修

チェリー保育園について

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人チェリー保育園は、東京都足立区谷中にある認可保育園です。

同園では、「笑顔」と「あいさつ」を大切にしながら、子どもたちが安心して過ごせる保育環境づくりに取り組まれています。

園内には広い園庭があり、子どもたちがのびのびと遊べる環境が整えられています。また、全クラス複数担任制により、子ども一人ひとりに目が届きやすい手厚い保育を実践されています。

保育理念としては、子育て家庭と連携し、その専門性を活かしながら、子どもの最善の利益を保障し、一人ひとりの豊かな感性、好奇心、生きる力など、人としての基礎を培うことを掲げています。

また、保育方針として、年齢に見合った人としての基礎を育み、成長とともに自己を十分に発揮し、自ら学び判断できる力を養うことを大切にされています。

今回の研修も、こうした保育理念や保育方針を日々の関わりの中で実践していくために、職員全体で改めて保育を見つめ直す機会となりました。

保育の質を守るために、日常の関わりを見つめ直す

近年、保育現場では「不適切保育」が社会的課題として注目されています。

一方で、保育現場では人手不足、業務負担の増加、保護者対応、職員間コミュニケーション、感情労働による疲弊など、多くの課題を抱えながら日々の保育が行われています。

今回の研修では、不適切保育を「個人の性格や資質の問題」として終わらせるのではなく、日常の保育環境、職員同士の関係性、心の余裕、組織としての支え合いという視点から考える内容として実施しました。

チェリー保育園では、日々の保育の質向上に加え、職員同士が安心して学び合える環境づくりにも積極的に取り組まれています。

今回の研修も、不適切保育防止やメンタルヘルスを「問題が起きてから対応するもの」としてではなく、日常の保育をより良くするための学びとして企画されました。

「その関わりを、保護者の前で堂々とできるか？」

不適切保育防止研修では、不適切保育の定義、身体的・心理的虐待、ネグレクト、“不作為（見て見ぬふり）”、日常に潜むグレーゾーンなどについて、具体例を交えながら解説しました。

特に研修内で大切にした視点が、

「その関わりを、保護者の前で堂々とできるか？」

という問いです。

忙しさや焦りの中で、知らず知らずのうちに言葉が強くなっていないか。

“しつけ”という言葉で、子どもへの関わりを正当化していないか。

日常の保育の中に、見落としている小さなリスクはないか。

参加者は、日々の保育場面を思い浮かべながら、自分自身の関わり方を振り返りました。

また、「見て見ぬふり」を意味する“不作為”についても共有し、個人の努力だけではなく、職員同士で気づき合い、支え合う組織づくりの重要性について考える時間となりました。

保育士自身を守る「メンタルヘルス」

後半のメンタルヘルス研修では、保育という仕事を「感情労働」として捉え、ストレスの可視化、心のバケツ理論、セルフモニタリング、燃え尽き予防、“愛情の遮断”は脳からのSOSであることなどをテーマに実施しました。

保育の質を守るためには、子どもたちへの関わりだけでなく、保育者自身が安心して働き続けられる環境づくりも欠かせません。

研修では、自分自身の状態を客観的に捉えるワークも行い、職員一人ひとりが「今の自分の心の余裕」に気づく時間を設けました。

子どもたちに安心できる保育を届けるためには、保育者自身が無理を抱え込みすぎないことも大切です。

今回の研修は、不適切保育防止とメンタルヘルスを切り離さず、保育の質と職員の働きやすさを一体で考える学びの場となりました。

地域にも開かれた学びの機会として

本研修は、チェリー保育園が地域の保育施設職員にも参加の機会を開く形で企画された研修です。

当日は同園職員を中心に10名以上が参加し、不適切保育防止とメンタルヘルスについて共通理解を深める時間となりました。

子どもたちが安心して過ごせる保育環境を支えるためには、職員一人ひとりが学び続け、同じ視点で保育を振り返る機会が欠かせません。

チェリー保育園では、こうした職員育成にも積極的に取り組まれており、園全体で保育の質向上を目指す姿勢がうかがえる研修となりました。

講師コメント

今回の研修では、園内の様々な職位の先生方にご参加いただきました。

特に印象に残ったのは、ディスカッションにおいて「他者への伝え方」をテーマに、上位職の方々が非常に熱心に議論されていた姿です。「自分が伝えるべきか」「どうすれば相手に響くのか」といった葛藤や、円滑なコミュニケーションへの強い熱意が随所に感じられました。

チェリー保育園様は、お子様への声掛けや主体性を引き出す工夫に日頃から尽力されています。そうした高いベースがありながらも、なお「自身の保育が不適切になってはいないか」と、自らの関わりを深く省察される先生方の真摯な姿勢に、教育者としての高いプロ意識を感じ、深く感銘を受けた研修となりました。

園内研修・実践型研修の実施について

社会福祉法人絆友会では、各園の課題や実施体制に応じて、不適切保育防止研修、メンタルヘルス研修、チームビルディング研修等を組み合わせた園内研修を実施しています。

研修は、知識を伝えるだけでなく、職員同士が対話し、自園の保育を振り返る時間として設計しています。

「不適切保育防止に取り組みたい」

「職員のメンタルヘルスも含めて園内研修を行いたい」

「園全体で共通理解をつくりたい」

「地域の保育施設にも開かれた研修を実施したい」

といった保育施設に向けて、現場に寄り添った実践型研修を行ってまいります。

開催概要

【研修名】

不適切保育防止研修・メンタルヘルス研修

【開催日】

2026年6月5日

【時間】

17:00～18:40

【会場】

社会福祉法人チェリー保育園

【所在地】

東京都足立区谷中2丁目16－16

【主催】

社会福祉法人チェリー保育園

【講師】

新城 陽太 氏

【参加人数】

10名以上

【研修テーマ】

不適切保育防止：人権尊重と定義編

メンタルヘルス：気づきとストレス理論

社会福祉法人絆友会について

社会福祉法人絆友会は、東京都内にて保育施設等を運営するとともに、保育士等キャリアアップ研修、不適切保育防止研修、メンタルヘルス研修、防災研修など、保育現場に向けた実践型研修事業を行っています。

現場の課題や悩みに寄り添いながら、“聞いて終わり”ではない、対話と実践を重視した研修を実施しています。

多様なテーマでの研修を実施しております。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会

メール：office★kizuna-info.com

※★を@に変えて送信してください。

※営業や勧誘などのお問い合わせはご遠慮ください。

TEL：080-5188-5855

URL：https://www.honbu.hanyuukai.biz/