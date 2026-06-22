8月1日（土）開催！納涼🎐学校の怪談inまつど妖怪についてまなぼう!!
だれもいない音楽室から流れてくるピアノの音・・・
真夜中の校内を歩きまわる理科室のガイコツ模型・・・
学校を舞台にした怪談や妖怪話はたくさんあります。また、新型コロナウイルスが流行した2020年の春には、突如、妖怪のアマビエがクローズアップされて大きな話題になりました。
千葉県松戸市では、わたしたちの生活の中で噂される怪談や妖怪について、児童書「学校の怪談」でお馴染みの常光徹（つねみつとおる）先生と松戸市立博物館の学芸員が楽しく解説するイベントを開催します。
▼国立歴史民俗博物館名誉教授・常光徹（つねみつとおる）氏
高知県生まれ。國學院大學経済学部卒業後、都内の中学校教員、国立歴史民俗博物館副館長等を経て国立歴史民俗博物館名誉教授。民俗学者。児童書『学校の怪談』全19巻（講談社KK文庫1990年‐2014年）の原作に関わったほか、単著に『学校の怪談‐口承文芸の諸相‐』（ミネルヴァ書房、1993年）等著書多数。
▼「納涼🎐学校の怪談inまつど 妖怪についてまなぼう!!」開催概要
日時
令和８年８月１日（土）１５時～１９時
会場
テラスモール松戸２Fこもれびステージ（松戸市八ケ崎２-８-１）
金谷寺（きんこくじ・松戸市八ケ崎２-４０-７）
費用
無料
イベント詳細
●松戸市立博物館グッズ・刊行物の特別販売
内容：博物館の刊行物とオリジナルグッズを特別販売
一部商品は改定価格で販売。お得な掘出し物がみつかるかも！
時間:１５時～１８時
会場：テラスモール松戸２Fこもれびステージ
申込：不要
支払：現金のみ
●千葉県指定無形民俗文化財「松戸の万作踊り」の踊りとお芝居
演目：１.越後評判、２.白枡、３.万作音頭、４.松戸音頭
時間：１５時１５分～１５時４０分
会場：テラスモール松戸２Fこもれびステージ
出演：万作踊り松戸保存会
申込：不要
※松戸の万作踊りは千葉県指定無形民俗文化財です
●日本の妖怪に関するトークショー
内容：妖怪と幽霊の違いは何？「学校の怪談」制作話など楽しいお話が
盛り沢山
出演：国立歴史民俗博物館名誉教授・常光徹氏
松戸市立博物館学芸員（民俗）・米村創（よねむらそう）
松戸市立博物館学芸員（歴史）・富澤達三（とみざわたつぞう）
時間：１６時～１６時２５分
会場：テラスモール松戸２Fこもれびステージ
申込：申込不要
●ワークショップ「妖怪スリットアニメーション作り」（事前申込・抽選）
内容：妖怪が動くスリットアニメーションのペン立てを作ります 。
講師：松戸市立博物館学習支援専門員・博物館整理員
時間：１６時３０分～１７時１０分
会場：テラスモール松戸２Fこもれびステージ
対象：市内在住の小学生１名と保護者１名
定員：２０組
申込：７月１日（水）～１５日（水）までに
松戸市立博物館ホームページで
https://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/
●講演「学校の怪談と現代の妖怪」
講師：国立歴史民俗博物館名誉教授・常光徹氏
時間：１７時１５分～１８時
会場：テラスモール松戸２Fこもれびステージ
申込：申込不要
●金谷寺にて夕涼み体験（事前申込・抽選）
内容：徒歩でテラスモール松戸から金谷寺に移動し、夕刻の本堂で閻魔裁きのお話を聞いて、十王像を見学します 。
講師：松戸市立博物館学芸員（民俗）・米村創
時間：１８時１５分～１９時
対象：市内在住の小学生１名と保護者１名
定員：２０組 ※妖怪スリットアニメーション作りのワークショップ参加者が体験します
▼本件に関するお問い合わせ先
松戸市生涯学習部 文化財保存活用課博物館
所在地：松戸市千駄堀６７１
TEL：０４７-３８４-８１８１ FAX：０４７-３８４-８１９４