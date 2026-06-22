ヘンテコ病院経営シミュレーションの決定版が最新ハードで登場『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』発売決定！スタジオ設立10周年を記念したコラボなど、シリーズ最新情報を公開

株式会社セガ

株式会社セガは、ヘンテコ病院経営シミュレーション『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』を、PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2向けに発売することを決定いたしました。

また、発売中の『ツーポイントミュージアム』のコラボレーション情報や追加ダウンロードコンテンツ（DLC）など、シリーズ最新情報を公開いたしました。

■『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』発売決定！

シリーズの開発元であるTwo Point Studiosの設立10周年を記念して、シリーズの原点である『ツーポイントホスピタル』にすべての追加コンテンツを収録した決定版『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』がPlayStation(R)5、XBOX Series X|S、Nintendo Switch(TM) 2 向けに登場します。

本作は、2018年に発売された『ツーポイントホスピタル』本編に加え、これまで配信された有料DLCおよび無料アップデートをすべて収録したオールインワンパッケージです。

【収録DLC】

「ビッグフット」

「ペバリー・アイランド」

「クローズエンカウンター」

「オフ・ザ・グリッド」

「カルチャーショック」

「スティッチ・イン・タイム」

「スピーディーリカバリー」

発売日などの詳細は、後日発表予定です。

また、本作の発表にあわせて最新トレーラーを公開しております。

【ご視聴はこちら】

https://youtu.be/djoEQbOpDt0

■『ツーポイントミュージアム』×『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボコンテンツ配信中！

『ツーポイントミュージアム』ゲーム内の「デジバース」にて、『デイヴ・ザ・ダイバー』とのコラボコンテンツを、全プレイヤー向けの無料アップデートとして配信開始いたしました。

本アップデートでは、プレイヤーは「ブルーホール」に存在する3つの調査地点へ専門家を派遣し、6種の海洋生物からなる多彩な“メニュー”を入手することができます。さらに、新たな水槽装飾を活用して「魚人族」に快適な空間を提供できるほか、バンチョの「寿司バー」を館内に設置することで、新鮮なネタを振る舞う新たなビジネスを展開することも可能です。

本コラボコンテンツの紹介トレーラーも公開中です。

【ご視聴はこちら】

https://youtu.be/O_hfiKVeFfY

■Nintendo Switch 2 版『ツーポイントミュージアム』DLC第3弾『アーティーファクト』配信

Nintendo Switch 2 版『ツーポイントミュージアム』向けのDLC第3弾『アーティーファクト』を配信開始いたしました。本DLCでは、ツーポイント州内に存在するアート作品の収集および制作をテーマに、クリエイティブな学芸員として新たなミッションに挑戦いただけます。アートを通じて、これまでとは一味違う展示体験をお楽しみください。

■Steam版『ツーポイントミュージアム』セール中！

現在、Steamにて『ツーポイントミュージアム』および各種DLCを対象とした期間限定セールを開催中です。

セール対象商品

・『ツーポイントミュージアム』：33％オフ

3,888円（税込）→2,604円（税込）

・『ツーポイントミュージアム：剣と魔法の宝探し』（DLC）：33％オフ

880円（税込）→589円（税込）

・『ツーポイントミュージアム：ズージアム』（DLC）：20％オフ

1,180円（税込）→944円（税込）

・『ツーポイントミュージアム：アーティーファクト』（DLC）：10％オフ

1,180円（税込）→1,062円（税込）

セール終了日などの詳細はSteamストアページ(https://store.steampowered.com/app/2185060/_/)をご確認ください。

■10周年記念アニメシリーズ『ツーポイント・シネマティック・ユニバース』始動

スタジオ設立10周年を記念し、ツーポイントの世界に生きる個性豊かなキャラクターたちに焦点を当てたアニメシリーズ『ツーポイント・シネマティック・ユニバース』が始動いたしました。本シリーズのトレーラーを公開しております。

【ご視聴はこちら】

https://youtu.be/HvP0yFupZUk

■Two Point Studiosについて

セガのグループ会社であるTwo Point Studiosは、Lionheadスタジオ出身のGary Carr、Mark WebleyそしてBen Hymersによって2016年に設立された開発スタジオです。小規模ながらも受賞実績もある複数の高評価タイトルに携わっていた経験豊富なメンバーを擁しており、独創的な世界観と遊びやすさを備えたシミュレーションゲームの開発を強みとしています。2018年8月に全世界向けに発売された病院経営を題材としたシミュレーションゲーム『ツーポイントホスピタル』は、各所で高い評価を受け、全世界で400万人を超えるユーザーにお楽しみいただいています。

【製品概要】

商品名：ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション

対応機種：PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2

発売日：未定

ジャンル：ヘンテコ病院経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：審査中

著作権表記：(C)SEGA Europe Limited.

公式サイト：https://two-point-hospital-heartfullcollection.sega.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。