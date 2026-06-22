Markforged、ガラス繊維強化ナイロン新材料「Onyx GF」を発表 ― カラー3Dプリントで製造現場の見える化を実現

マークフォージド・ジャパン株式会社

Markforged（本社：米国マサチューセッツ州ウォルサム）は、工業用3Dプリンタ向け新材料 「Onyx GF(TM)」 の提供を開始しました。Onyx GFは、Markforgedの高強度ナイロン材料「Onyx(TM)」シリーズに新たに加わるガラス繊維強化ナイロンで、赤・黄・青・緑・グレー・白の6色をラインアップ。製造現場におけるビジュアルマネジメントやポカヨケ、安全対策を支援しながら、従来のOnyxが持つ優れた強度・剛性・寸法安定性を実現します。

製造現場では、色は危険表示、工程管理、部品識別などの重要な情報を瞬時に伝える手段として活用されています。しかし従来は、強度を重視すると黒色の工業材料を選択せざるを得ず、カラー管理を実現するには塗装やラベル貼付などの後工程が必要でした。

Onyx GFは、材料そのものに色を組み込むことで後加工を不要にし、高い視認性と工業用途に求められる機械特性を両立します。

主な特長は以下の通りです。

■ 6色のカラーバリエーション

Red（赤）

Yellow（黄）

Blue（青）

Green（緑）

Gray（グレー）

White（白）

■ ビジュアルマネジメントの強化

工程別・ライン別の治具管理

ポカヨケ治具の識別

5S活動の推進

安全表示部品の製作

■ 産業用途に対応する高い性能

優れた強度と剛性

高い寸法精度

安定した造形品質

優れた表面仕上げ

さらに、Markforged独自の連続繊維強化技術（Continuous Fiber Reinforcement）により、連続カーボンファイバーで補強することでアルミニウムに匹敵する強度を実現できます。

想定用途航空宇宙・防衛産業

FOD（異物混入防止）対策として、高視認性カラーによる工具・治具管理を実現。

自動車産業

工程別治具や品質管理ツールの色分けにより作業ミスを低減。

食品・製薬業界

ゾーン管理用のカラーコード化された治具や工具によって交差汚染リスクを低減。

ロボット・自動化設備

安全エリアやメンテナンス対象部品の識別を容易にし、作業安全性を向上。

Markforged FFF事業部ゼネラルマネージャー Jon Bond コメント

「Onyx GFは単なるカラー材料ではありません。製造現場における安全性、作業効率、品質管理を向上させるための新しいソリューションです。これまで高強度とカラー管理のどちらかを選ぶ必要がありましたが、Onyx GFによってその妥協は不要になります。」

製品概要

製品名：Onyx GF(TM)

対応機種：FX10、FX20を含むMarkforged FXシリーズ

材料：短繊維ガラス繊維強化ナイロン

カラー：Red、Yellow、Blue、Green、Gray、White

販売開始：2026年6月



Markforgedについて

Markforgedは、産業用3Dプリンタ、ソフトウェア、材料を統合したデジタル製造ソリューションを提供する企業です。複合材料および金属3Dプリンティング技術により、治具・工具から最終製品部品までの製造を支援し、製造業、航空宇宙、防衛、自動車など幅広い業界の生産性向上とサプライチェーン強化に貢献しています。

Webサイト： https://markforged.com/jp/