Chrono24レポート：5月のChronoPulse（クロノパルス）時計価格指数は1.5％上昇、ほぼすべてのブランドで伸びを記録

Chrono24 Japan 合同会社

世界最大級の高級時計オンラインマーケットプレイス Chrono24（クロノ24）（本社: ドイツ・カールスルーエ、CEO: ホセ・ガステル）は、同社が公開する時計価格指数ツールChronoPulse（クロノパルス）の5月度ブランド別動向調査データを発表しました。

ChronoPulse（クロノパルス）時計価格指数は5月に1.5％上昇。4月の落ち込みは長くは続かず、ほとんどのブランドが翌月には回復しました。カルティエは-5.8％から+2.8％へ、ヴァシュロン・コンスタンタンは-5.4％から+3.3％へ、パネライは-6.4％から＋2.0％へと変動。ブライトリングは5.1％増で今月のトップとなり、オメガとジャガー・ルクルトのみがわずかに下落しました。

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過去6カ月間、状況は安定しています。指数は4.7％上昇し、ブランド1社を除くすべてのブランドがプラス圏にあり、カルティエ（+6.6％）とタグ・ホイヤー（+6.3％）がトップとなっています。構造的な背景は変わりません。ここ数カ月、一次市場での小売価格は上昇傾向にあり、新品の腕時計の世界的な基準価格を引き上げており、二次市場もこれに追随しています。

2025年11月に遡って適用される、スイスからの輸入品に対する米国の関税（39％から15％に引き下げ）も、その傾向に拍車をかけています。これにより、米国におけるスイス製新品時計の最終価格は依然として高止まりしており、中古市場の魅力が維持されているのです。

5月に市場を動かした要因

- カルティエが半期でトップ（+6.6%）：4月の5.8%の下落に続き、5月は2.8%の反発となり、半期ベースの伸び率は同指数の中で最も高い水準となりました。チューダーは、ロレックスに代わるコストパフォーマンスに優れた選択肢としてますます注目を集めており、一方、ヴァシュロン・コンスタンタンは、超高級時計市場におけるパテック・フィリップやオーデマ・ピゲの支配的な地位に挑戦しています。- タグ・ホイヤーもそれに続く（過去6カ月間で+6.3%）：小売価格の最近の値上げがないにもかかわらず、中古市場では同ブランドへの評価が高まり続けています。カレラ 60周年 アニバーサリーエディションやモナコ、そして自社製クロノグラフのラインナップ全般が、需要を牽引しています。- パテック・フィリップは好調を維持（過去6ヶ月間で+5.4%）：ノーチラスおよびアクアノートの各モデルの供給不足が、全ラインナップの価格を支え続けています。- ロレックスは堅調に推移（過去6カ月間で+4.5%）：2026年のWatches & WondersでのペプシGMTマスターIIの生産終了発表がコレクターの関心を一気に高め、以来需要は高水準を維持しています。この動きの広がり

過去6カ月間で、1社を除くすべてのブランドがプラスとなっています。IWC、パネライ、ウブロなど、最近弱含みだった銘柄はすべて反発しており、ウブロは5月の上昇率トップクラスとなる4.2％の上昇を記録。

ブライトリングの5.1％の上昇は、5月の全ブランドの中で最大であり、長期にわたる調整局面が底を打つつもりである可能性を示す初期の兆候と言えますが、1カ月の動向だけで反転と判断するのは早計です。

Chrono24ブランドエンゲージメントチームリーダー、バラシュ・フェレンツィ：「4月の下落は長くは続きませんでした。」当社が追跡しているほぼすべてのブランドが5月に上昇し、過去6カ月間では指数がほぼ全面的にプラスとなっています。ほぼすべてのブランドで上昇がみられるという、今回の市場全体の動きの広がりは、局所的な投機による一時的な急騰ではなく、幅広い需要があることを示唆しています。

Chrono24ブランドエンゲージメント部門責任者、バラシュ・フェレンツィデータについて

ChronoPulse（クロノパルス）時計価格指数は、Chrono24のマーケットプレイスにおける実際の取引データに基づき、14の主要時計ブランドおよび140以上のモデルにおける価格動向を追跡しています。変化率（％）は随時算出されたものです。時計価格指数では、すべての取引を取引時の実勢為替レートでユーロに換算しています。取引量の少ないブランドの前月比データは、短期的な変動が大きくなる場合があります。詳細はこちらをご覧ください：ChronoPulse(https://www.chrono24.jp/chronopulse.htm)

Chrono24（クロノ24）について

Chrono24は、2003年創業の世界最大規模の高級時計オンラインマーケットプレイスです。世界150カ国以上から3,000以上の販売事業者、並びに6万人を超える個人販売者により、約60万点の時計が出品され、サイト訪問者数は毎月約900万人。新品から中古、ヴィンテージ時計に至るまで、世界各地からさまざまな時計が出品されており、販売者様、購入者様の双方に安心・安全にお取引いただくための各種サービスをご提供しています。本社のあるドイツ・カールスルーエを拠点に、ベルリン、マイアミ、東京、香港といった世界各地のオフィスに350人を超えるスタッフが勤務しています。



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■会社概要

会社名：Chrono24 Japan 合同会社

事業所：〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 13F

オフィス：カールスルーエ、ベルリン、マイアミ、東京、香港

CEO：ホセ・ガステル

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