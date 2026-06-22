「海底ケーブル産業の最新動向」と題して、（株）三菱総合研究所 モビリティ・通信政策本部 牧山 宅矢氏/KDDIケーブルシップ（株） 出頭 智範氏によるセミナーを2026年7月24日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26337

[SSKセミナー]

【三菱総合研究所／KDDIケーブルシップ】

海底ケーブル産業の最新動向

～AI需要の拡大がもたらすインフラ変革～

[講 師]

（株）三菱総合研究所 モビリティ・通信政策本部 主任研究員

牧山 宅矢 氏

KDDIケーブルシップ（株） 取締役執行役員常務 技術運航本部長

出頭 智範 氏

[日 時]

２０２６年７月２４日（金） 午後１時４０分～４時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞海底ケーブル市場の新潮流 現在地と展望

牧山 宅矢 氏【13：40～14：40】

生成AI、クラウド、動画配信の拡大に加え、守るべき情報インフラとしての重要性が高まるなか、海底ケーブル産業は改めて注目を集めている。本講演では、市場や主要プレイヤーの動向を整理し、その背景にある様々な要因について、最新動向を交えながら分かりやすく解説する。

１．なぜ今、海底ケーブルが注目されるのか

２．海底ケーブル市場の全体像

３．主要プレイヤーと産業構造の変化

４．今後の展望と期待

５．質疑応答／名刺交換

＜２＞国際通信を支える海底ケーブルとKCSの取り組み

出頭 智範 氏【14：50～16：00】

本講演では、国際通信の大半を支える海底ケーブルの変遷と概要を概説し、当社の事業（建設・保守・海洋エンジニアリング等）の取り組みを紹介する。また、現場視点から海底ケーブルの保守体制と課題を整理し、通信需要の拡大や技術革新を踏まえた市場の方向性について共有する。



１．事業紹介

２．海底ケーブルの概要

３．海底ケーブルの各種作業

４．海底ケーブル産業の現況と課題

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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