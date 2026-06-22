ボディメイクブランド「AMBiQUE（アンビーク）」から「オールインワンEAA ライチ風味」が数量限定で復刻

株式会社SOLIA

「オールインワンプロテイン」や「オールインワンEAA」などボディメイク・サプリメントブランド「AMBiQUE（アンビーク）」を展開する株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役:西口征郎）は6月22日、「オールインワンEAA SWEETシリーズ」から数量限定でライチ風味の販売を開始します。ライチ風味は、昨年の春限定で販売したフレーバーですが、事前に行った消費者アンケートで、高い人気を獲得したフレーバーだったことを理由に復刻させることになりました。ライチ風味は、暑い季節でも美味しく摂取できるように「爽快感のある飲みやすさ」を追求。必須アミノ酸全9種や筋トレサポート成分*¹を一杯（13ｇ）でまとめて取れるため、身体づくり、トレーニングなどを行う方々の栄養や、ダイエットに励む女性をサポートします。ライチ風味は数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。

*¹：トレーニング中の栄養補給成分（クレアチン、グルタミン、HMB、クエン酸、β-アラニン）

■EAA SWEETシリーズとは

メンズ向けボディメイク・サプリメントブランド「AMBiQUE(アンビーク)」の定番品である「アンビーク オールインワンEAA」は、トレーニング効率をサポートする成分をひとつに配合した、業界初*²のオールインワン配合で多くのユーザーから好評をいただいております。

一方、「EAA特有の風味が苦手」という課題を抱える方も少なくなく、より多くの方にストレスなくEAAを摂取してもらいたいという想いから、成分設計はそのままに、まるでジュースのように美味しく、飲みやすい味わいを追求した「SWEETシリーズ」を開発しました。

「SWEETシリーズ」も定番品と成分設計は変わらず、毎日のトレーニングに効果的な必須アミノ酸全9種（EAA・BCAA）に加えて、筋トレサポート成分である「クレアチン・グルタミン・HMB・クエン酸・β-アラニン」をオールインワン配合した、業界初*²のEAAサプリメントとして展開しています。これらを前提に、「ジュースのような飲みやすさ」を追求したシリーズとして、筋トレ中の筋分解を防ぎたい方から、サプリメントが苦手でも手軽に試せる、脂質ゼロでダイエット中の栄養補給として利用したい方などにおすすめの商品となっています。

同シリーズは、「ピーチ風味」から展開し、パイナップル風味やグレープ風味などフレーバーのラインナップを適宜拡充しています。

*²：EAA・BCAA・筋トレサポート成分を1度に摂れる商品として業界初（21.7現在、当社調べ）

■商品概要

アンビーク オールインワンEAA SWEETライチ風味620g 税込4980円

■オールインワン配合

毎日のトレーニングに効果的な必須アミノ酸全9種（EAA・BCAA）に加え、筋トレサポート成分である「クレアチン、グルタミン、HMB、クエン酸、βアラニン」を配合。

＜EAA 8,000mg＞：必須アミノ酸全9種配合

＜BCAA 4,500mg＞：バリン:ロイシン:イソロイシン＝1:4:1

■無添加・脂質ゼロ

合成着色料・保存料を不使用で脂質ゼロ。ダイエットにも栄養補給にもぴったり。

■美味しさと飲みやすさを追求

アンビークのオールインワンコンセプトはそのままに、ジュースのような美味しさで夏に毎日飲みたくなるすっきりとした爽快感のある味わいに。

購入先は、Amazon内の「メーカー公式 SOLIAストア」で購入できます。

詳細は下記商品販売ページよりご確認ください。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMC5G4W1

■「AMBiQUE（アンビーク）」ブランドコンセプト

“アンビーク”は「Be Ambitious and Unique」をブランドコンセプトとして掲げ、少年らしさを引き出すメンズ向けセルフケアブランド。「オールインワン」を基軸にプロテインをはじめEAA、マルチビタミンなどボディメイクサプリを展開しています。

■AMBiQUE（アンビーク）公式SNS

Instagram：https://x.gd/KxhaH

X：https://x.gd/d4mnK

■日本を代表する消費財ベンチャー企業に

当社は、「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしています。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを手掛けています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開しています。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーから支持されています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。リノンは本年よりシャンプートリートメントを展開、いま勢いのあるブランドの一つです。

■会社概要

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売