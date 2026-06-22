【ケータリングサービス｜SIRCARS CATERING】オフィスで楽しむ夏の思い出。夏限定の「お祭りプラン」と、夏バテ対策にもぴったりな「夏のコミコミプラン」を提供開始

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役：平川歩夢）が展開するケータリングサービス「SIRCARS CATERING（サーカス ケータリング）」は、夏のイベントシーズンにてお楽しみいただける、2026年夏限定の特別2プランを期間限定で販売中です。

“食事提供”→“体験提供”へ。企業イベントのケータリング需要が変化！？

現在、日本のケータリングサービス市場は拡大傾向にあり、企業イベントや懇親会、展示会などにおける利用需要が高まっています。ある調査会社の分析によると、日本のケータリングサービス市場は2024年時点で約17億米ドル規模となっており、今後もさらなる市場拡大が見込まれています（※1）。

なかでも企業イベント向けケータリングは、イベントの目的や参加者に応じた多様なプランや演出を取り入れたサービスが増加しており、今後の成長が期待される分野として注目を集めています。

こうした中、企業担当者がケータリングを選定する際には、「参加者満足度につながる料理の品質」「会場設営から片付けまで含めた運営負担の軽減」「SNS映えする演出性の高さ」などが重視される傾向があります。

SIRCARS CATERINGでは、料理の提供にとどまらず、空間演出まで含めたトータルなケータリング体験を提供することで、企業の夏のイベントをサポートいたします。

※1 （参考）日本 ケータリングサービス市場 サイズと展望 （Deep Market Insights）

2026年夏限定の特別2プランをご紹介！

SIRCARS CATERINGでは、夏シーズンに世代問わず、老若男女が楽しめるような期間限定の夏プランをご用意いたしました。

■お祭りプラン

ビールたこ焼きラムネ唐揚げ

SIRCARS CATERINGオリジナルのお祭り装飾と、お祭り屋台メニューがセットになった季節限定プランです。

オフィスがそのままお祭り会場に早変わり。会場に入った瞬間から、夏祭りならではの賑やかな雰囲気をお楽しみいただけます。当日はスタッフが法被（はっぴ）を着用し、お料理やドリンクをご提供することで、イベントをさらに盛り上げます。

本プランは、社内の夏イベントや納涼会で特に人気を集めています。いつものオフィスが非日常の空間へと変わり、仕事終わりのひとときをより特別な時間へと演出します。参加者同士の会話も自然と弾み、一体感のあるイベントづくりにおすすめです。

【Menu】全9品

・やみつき枝豆

・フランクフルト

・トロうま揚げたこ焼き

・ソース焼きそば

・さっぱり鯖しそおにぎり

・SIRCARS特製唐揚げ

・ベビーカステラ

・ひんやりスティックパイン

・ラムネ

【付属備品】

紙取皿 / 割箸 / 紙おしぼり / ごみ袋

【対応エリア】

関東エリア

【金額】

1名あたり 5,500円(税込)

お祭りプランは年中お申し込みを受け付けております。

■夏のコミコミプラン

花椒香るイカとグレープフルーツの中華風デリ【肉ケーキ】特製牛もも肉のやわらかローストビーフ たまねぎソーススパイシータンドリーチキン~自家製カレーソース~（Vegan）ひよこ豆のフリット アボガドムース

2種の創作料理とスタッフによるドリンクサービスがセットになった、お得なコミコミプランです。6月から8月までの期間限定で、準備から片付けまですべてお任せいただけます。また、フラッグはオリジナルデザインでの制作にも対応しており、企業の夏イベントや納涼会など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

【Menu】全12品

・完熟トマトと濃厚モッツァレラのカプレーゼ

・生ハムとクリーミーマッシュポテト

・花椒香るイカとグレープフルーツの中華風デリ

・胡椒薫る合鴨と里芋のピンチョス

・【肉ケーキ】特製牛もも肉のやわらかローストビーフ たまねぎソース

・スパイシータンドリーチキン~自家製カレーソース~

・自家製ローストポークと紫キャベツのマリネ

・ローストビーフバーガー トリュフソース

・（Vegan）ひよこ豆のフリット アボカドムース

・（Vegan）ほうれん草ときのこのトマトソースパスタ

・白桃と和紅茶の杏仁プリン～白ワインジュレを添えて～

・初夏の葡萄レアチーズケーキ

【Drink】全21種

生ビール/赤ワイン/白ワイン/レモンサワー/グレープフルーツサワー/ウイスキー水割り/ハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール/ウーロンハイ/チューハイ/焼酎水割り/カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスソーダ/ジントニック/ジンソーダ/コーラ/オレンジ/ウーロン茶/ジンジャエール

※アレルギー品目

小麦/卵/乳/アーモンド/いか/カシューナッツ/牛肉/ごま/大豆/鶏肉/豚肉/もも/りんご/ゼラチン

【付属備品】

紙取皿 / 割箸 / 紙おしぼり / ごみ袋 / プラカップ

【対応エリア】

関東エリア

【金額】

1名あたり 5,500円(税込)

夏のコミコミプランは、6月～8月までの期間限定です。

ぜひお見積りのご依頼、ご不明点についてはお問い合わせください。

お見積りはこちら :https://sircarscatering.com/contact/＜採用実績＞

▼夏のコミコミプランでは、32名規模の社内懇親会にてご発注

SIRCARS CATERINGとは

東京や名古屋を中心に展開されている

オーダーメイド型のケータリングサービスです。

企業パーティーやレセプション、ウェディングなど

イベントの規模やコンセプトに合わせて、

料理だけでなく空間装飾までトータルで提供しています。

【オフィシャルサイト／SNS】

オフィシャルサイト：https://sircarscatering.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sircarscatering/

※夏コミコミプラン・お祭りプランに関するお問い合わせはオフィシャルサイトよりお願い致します。

会社概要

会社名：株式会社デクノバース

代表取締役 兼 CEO：平川歩夢

所在地：東京都世田谷区三宿1-6-3 マイルストーンビル1F

公式サイト：https://dekunovers.com/