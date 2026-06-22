「GYDA（ジェイダ）」人気モデル「まぁみ」＆「はらちゃん」がGYDA名古屋パルコ店に登場！ 15周年記念来店イベントを2026年7月11日(土)に開催決定！

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「GYDA（ジェイダ）」は15周年を記念し、人気モデル「まぁみ」さん「はらちゃん」さんの来店イベントを2026年7月11日（土）にGYDA名古屋パルコ店にて開催します。

【来店イベント概要】

日程：2026年7月11日(土)

場所：GYDA名古屋パルコ店

〈イベント時間〉

一部：12:00～14:00

二部：15:00～17:00

〈イベント参加方法〉

10,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順でイベント参加券をお渡しします。

※購入金額に応じてイベント特典が変わります。

※イベント参加券は数に限りがあるため、上限に達し次第配布を終了させていただきます。

※条件を満たしていれば、お一人様につき複数回イベントへご参加いただくことも可能です。

〈イベント特典〉

１.10,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影（お客様の携帯・デジタルカメラ）

２.15,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影 ＋お二人の直筆サイン

※サインをする物はお客様ご自身でご用意をお願いいたします。

３.20,000円（税込）以上ご購入で、写真撮影 ＋お二人の直筆サイン＋動画撮影

※お名前＋一言メッセージの15秒程度の動画になります。動画の撮り直しはできかねます。

４.オープン前にお並びいただいた先着20名様にチェキ撮影券プレゼント

※イベント参加時の注意事項

・撮影ブースへのご入場はイベント参加券をお持ちの方のみとさせていただきます。

・小学生以下、介助が必要なお客様は同伴者様一名のみご入場可能です。

・イベント当日の並び列やチケット配布場所の詳細については、GYDA公式HP(https://gyda.jp/news_acf/0711_nagoya?preview=true)にて随時更新いたします。

■まぁみ（小田愛実）さんプロフィール

2001年7月９日生まれ、茨城県出身。『nuts』専属モデル。高校生のときに『egg』でモデルデビュー。2021年に第一子となる長男を出産。2024年に自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」がTikTokで大バズリ。SNS総フォロワー数120万人の話題沸騰ギャル。

Instagram ： https://www.instagram.com/maaaami79

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TikTok ： https://www.tiktok.com/@maaaami79_

■はらちゃんさんプロフィール

9月19日生まれ。栃木県出身。夏と犬をこよなく愛するアクティブなキャラクターで、小学生から5年間ヒップホップダンスを学ぶ。現在はギャル雑誌『nuts』モデルとしても活動中。鍛え上げた腹筋をチャームポイントに、ヘルシーでポジティブな存在感を放つ。

Instagram : https://www.instagram.com/cjd_harachan

X : https://x.com/cjd_harachan

Tiktok : https://www.tiktok.com/@cjd_harachan

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official