ファンビジネスを独自ブランドで展開できる『Butterfly（バタフライ）』、ゼロイチファミリアのファンコミュニティサービス「ファンチア」に採用

フォッグ株式会社

フォッグ株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：関根佑介、以下「当社」）は6月15日（月）、当社が提供する独自ブランドでさまざまなファンビジネスを展開できるOEMパッケージ「Butterfly（バタフライ）」が、株式会社ゼロイチファミリア（所在地：東京都新宿区、代表取締役：猪股 光太郎）のファンコミュニティサービス「ファンチア」に採用されたことをお知らせします。

【Butterflyについて】

ファンビジネスは通常、SNSやブログ・ライブ配信などの複数サービスを利用することでファンとのコミュニケーションやマネタイズを実現します。しかし、そのためにはユーザー側もタレント側も、利用するすべてのサービスや管理画面を使いこなす必要がありました。

この問題を解決するため、ファンビジネスに最低限必要なすべての機能を、独自ブランドで提供できるOEMパッケージがButterflyです。Butterflyの各機能は、タレントが登録する複数事業を当社が運営してきたノウハウを元に設計されています。

ファンビジネスに最低限必要なすべての機能を搭載したButterflyの機能

【ファンチアについて】

ファンチアは、ゼロイチファミリア所属タレントとファンのためのコミュニティサービスです。好きなタレントへCHEER（応援）したり、サポーターになって継続的に支援したり、タイムラインやコミュニティを通じてファン同士でつながることができます。

ファンチア公式サイト：https://01familia.jp/

ファンチアでは、主に以下のことができます。

・好きなタレントをフォローする

・タレントの画像、動画投稿を閲覧、コメント、CHEER（応援）する

・ファンランキングを通じてタレントを集中的に応援する

・ファンクラブ（サポーター）機能で月額支援し、限定コンテンツを楽しむ

2026年6月15日（月）にサービス公開し、順次各タレントの画像、動画投稿を予定しております。

【フォッグ株式会社について】

所在地：東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルV2階

代表者：代表取締役社長 関根 佑介

設立日：2013年6月5日

資本金：211,573,000円（2026年6月19日時点）

URL：https://fogg.jp/company

本プレスリリースに関するお問い合わせ

フォッグ株式会社

TEL: 03-6427-9893 E-mail: info@fogg.jp