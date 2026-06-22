徳島市

妊娠中はホルモンの状態が変化し、歯肉に炎症が起こりやすくなります。進行した歯周疾患は早産や低出生体重児出産のリスクを高めます。歯科健診を受診し、口腔内の健康状態をチェックしましょう。

対象

令和8年4月1日以降に妊娠届出した人 かつ 受診日に徳島市に住民票がある妊婦

受診開始日

令和8年6月1日（妊婦歯科健診は令和8年6月1日以降受診できます）

つわり等がおさまり、体調が安定した 妊娠中期以降に受診してください。

委託医療機関

委託医療機関一覧(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/ninshin/ninshin_wa/ninnpusika.files/ninnpusikakennsinn.pdf)

持参物

徳島市妊婦歯科健診受診票、母子健康手帳、マイナ保険証または健康保険資格確認書

(徳島市妊婦歯科健診受診票は、母子健康手帳交付時に交付します)

費用

費用は無料です。ただし、健診後に保険診療を行う場合は自己負担金が必要となります。

注意事項

徳島市HP

- 徳島市に住民票のない方は、受診票を使用できません。市外に転出した場合は、転入先の市町村にお問い合わせください。- 徳島市に転入して来られた妊婦の方は、子ども健康課または市役所1階母子・乳幼児コーナーへお越しください。徳島市妊婦歯科健康診査受診票、妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、乳児一般健康診査受診票（1か月児健康診査用）を交付します。- 妊婦歯科健診の対象は、令和8年4月1日以降に妊娠届出をした人 かつ 受診日に徳島市に住民票がある妊婦です。転入前の市町村で公費負担の妊婦歯科健診を受診済みの方は本事業の対象外となります。

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/ninshin/ninshin_wa/ninnpusika.html

問い合わせ先

子ども健康課

電話：088-656-0532

FAX：088-656-0514