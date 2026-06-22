＼夏の読書＆学習を応援！／ 図書カードNEXT 2,000円分が抽選で100名様に当たる！「角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026」が6月22日（月）より開催！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、お子さまの夏の読書と学習を応援する「角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026」を開催します。
関連シリーズ累計635万部を突破した大人気科学まんが「どっちが強い!?」シリーズや、爆笑まんがでしっかり学べる教科別学習まんが「のびーる」シリーズなどが対象です。対象の書籍を1冊購入しKADOKAWAアプリから応募すると、オリジナル図書カードNEXT 2,000円分が抽選で100名様に当たります！
フェア名
角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026
賞品
オリジナル図書カードNEXT 2,000円分
100名様
「どっちが強い!?」シリーズや「のびーる」シリーズの人気キャラクターたちがデザインされた、ここでしか手に入らない特別な図書カードです。
応募方法
必要なものは、書店で購入した対象書籍のレシートとKADOKAWAアプリだけ！
4STEPで簡単に応募できます。
STEP1
対象期間中に書店で対象シリーズの書籍を1冊購入し、レシートを受け取る
【レシート対象期間】
2026年6月22日（月）～2026年9月15日（火）
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STEP2
KADOKAWAアプリをダウンロード
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STEP3
購入後1週間以内に、レシートをアプリから投稿
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STEP4
獲得したポイントを使って応募
【応募締切】
2026年10月15日（木）
KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラから(https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/storeredirect/?utm_source=obi&utm_medium=qr&utm_campaign=nobiru2026spring)
もしくは以下の二次元コードからダウンロード可能です（ダウンロードは無料）。
▼フェアの詳細・お問い合わせは、こちらの記事をチェック！
https://yomeruba.com/campaign/present/entry-218392.html
【KADOKAWAアプリに関するお問い合わせ】
KADOKAWAアプリ内のヘルプもしくはこちらから(https://kapp-help.kadokawa.co.jp/hc/ja)お問い合わせください。
対象書籍- 「角川まんが科学シリーズ」全点
- 「角川まんが超科学シリーズ」全点
- 「のびーる」シリーズ全点
- 「角川まんが学習シリーズ＋」全点
- 『地理・歴史ミステリー 世界コワイモノMAP 日本編』
※同一ISBN商品は1点までがポイント対象となります。
▼対象書籍の詳細は、公式サイトをチェック！
https://yomeruba.com/mangagakushu/
対象書店
全国の書店（実店舗）
※ネット注文は対象外。ただし、書店店頭決済であれば対象となる場合があります。詳細はKADOKAWAアプリ内の応募要項とヘルプをご確認ください。
※定価以外での購入や電子版は対象外となります。
注意事項- 応募には、KADOKAWAアプリへの登録（無料）が必要です。
- 当選発表は、賞品の発送（2026年12月上旬予定）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。
- 賞品を譲渡（転売、オークション出品を含む）しないことを応募・当選の条件とします。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。
- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより取り扱わせていただきます。
※KADOKAWAアプリ動作環境：iOS16以上、Android11以上（一部機種では正常に動作しない場合もあります。）
※応募の詳細は、KADOKAWAアプリ内の応募要項でご確認ください。
注目の新刊
2026年5月27日（水）発売
『星と宇宙の科学 地球の危機を回避せよ！』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-other/322410001487.html)
2026年6月24日（水）発売
『どっちが強い!? 荒ぶる巨大鳥バトル 爆走！飛べない鳥ティタニス』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga/322512001173.html)
『ねこシェフが教える はじめての料理 みんな大好き！ かんたんレシピ』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322412000732.html)
2026年7月13日（月）発売予定
『のびーる国語 満点漢字力２ ３・４年生の漢字』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322504000159.html)
『命を守る キケン回避術』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322503000586.html)
2026年7月21日（火）発売予定
『地理・歴史ミステリー 世界コワイモノMAP 日本編』
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-other/322501001152.html)
角川まんが学習シリーズとは
「まんがで楽しく、わかりやすく学べる！」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズと、教科の枠を超えた“生きる力”を育む「角川まんが学習シリーズ＋」があります。
▼角川まんが学習シリーズ公式サイト
https://yomeruba.com/mangagakushu/
ヨメルバ関連サイト
▼KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」
https://yomeruba.com/
▼Xアカウント「ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）」
@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)
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