＼夏の読書＆学習を応援！／ 図書カードNEXT 2,000円分が抽選で100名様に当たる！「角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026」が6月22日（月）より開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、お子さまの夏の読書と学習を応援する「角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026」を開催します。

関連シリーズ累計635万部を突破した大人気科学まんが「どっちが強い!?」シリーズや、爆笑まんがでしっかり学べる教科別学習まんが「のびーる」シリーズなどが対象です。対象の書籍を1冊購入しKADOKAWAアプリから応募すると、オリジナル図書カードNEXT 2,000円分が抽選で100名様に当たります！

フェア名

角川まんが学習 のびーる＆どっちが強い!? 夏祭り2026

賞品

オリジナル図書カードNEXT 2,000円分

100名様

「どっちが強い!?」シリーズや「のびーる」シリーズの人気キャラクターたちがデザインされた、ここでしか手に入らない特別な図書カードです。

応募方法

必要なものは、書店で購入した対象書籍のレシートとKADOKAWAアプリだけ！

4STEPで簡単に応募できます。

STEP1

対象期間中に書店で対象シリーズの書籍を1冊購入し、レシートを受け取る

【レシート対象期間】

2026年6月22日（月）～2026年9月15日（火）

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STEP2

KADOKAWAアプリをダウンロード

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STEP3

購入後1週間以内に、レシートをアプリから投稿

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STEP4

獲得したポイントを使って応募

【応募締切】

2026年10月15日（木）

KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラから(https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/storeredirect/?utm_source=obi&utm_medium=qr&utm_campaign=nobiru2026spring)

もしくは以下の二次元コードからダウンロード可能です（ダウンロードは無料）。

▼フェアの詳細・お問い合わせは、こちらの記事をチェック！

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-218392.html

【KADOKAWAアプリに関するお問い合わせ】

KADOKAWAアプリ内のヘルプもしくはこちらから(https://kapp-help.kadokawa.co.jp/hc/ja)お問い合わせください。

対象書籍

- 「角川まんが科学シリーズ」全点- 「角川まんが超科学シリーズ」全点- 「のびーる」シリーズ全点- 「角川まんが学習シリーズ＋」全点- 『地理・歴史ミステリー 世界コワイモノMAP 日本編』

※同一ISBN商品は1点までがポイント対象となります。

▼対象書籍の詳細は、公式サイトをチェック！

https://yomeruba.com/mangagakushu/

対象書店

全国の書店（実店舗）

※ネット注文は対象外。ただし、書店店頭決済であれば対象となる場合があります。詳細はKADOKAWAアプリ内の応募要項とヘルプをご確認ください。

※定価以外での購入や電子版は対象外となります。

注意事項

- 応募には、KADOKAWAアプリへの登録（無料）が必要です。- 当選発表は、賞品の発送（2026年12月上旬予定）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。- 賞品を譲渡（転売、オークション出品を含む）しないことを応募・当選の条件とします。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより取り扱わせていただきます。※KADOKAWAアプリ動作環境：iOS16以上、Android11以上（一部機種では正常に動作しない場合もあります。）※応募の詳細は、KADOKAWAアプリ内の応募要項でご確認ください。

注目の新刊

2026年5月27日（水）発売

『星と宇宙の科学 地球の危機を回避せよ！』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-other/322410001487.html)

2026年6月24日（水）発売

『どっちが強い!? 荒ぶる巨大鳥バトル 爆走！飛べない鳥ティタニス』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga/322512001173.html)

『ねこシェフが教える はじめての料理 みんな大好き！ かんたんレシピ』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322412000732.html)

2026年7月13日（月）発売予定

『のびーる国語 満点漢字力２ ３・４年生の漢字』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322504000159.html)

『命を守る キケン回避術』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322503000586.html)

2026年7月21日（火）発売予定

『地理・歴史ミステリー 世界コワイモノMAP 日本編』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-other/322501001152.html)

角川まんが学習シリーズとは

「まんがで楽しく、わかりやすく学べる！」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズと、教科の枠を超えた“生きる力”を育む「角川まんが学習シリーズ＋」があります。

▼角川まんが学習シリーズ公式サイト

https://yomeruba.com/mangagakushu/

ヨメルバ関連サイト

▼KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」

https://yomeruba.com/

▼Xアカウント「ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）」

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼Instagramアカウント「ヨメルバ」

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)