【SNS総フォロワー数165万人！】Xでバズり続ける長谷川あかりさんの『のせごはんとかけごはん』5刷重版記念・サイン本販売！宛名（為書き）入り！サイン入れの様子を7/28に生配信!!

株式会社主婦と生活社

（株）主婦と生活社（東京都台東区）発売の長谷川あかりさんの著書『のせごはんとかけごはん』5刷重版を記念し、ファン垂涎の宛名（為書き）入りサイン本を先着50名様限定で販売します。ご購入者様のお名前を長谷川さん自らお書き入れする特別な1冊です。

サイン入れの様子は、7月28日（火）13:00より弊社・料理編集部のインスタグラムアカウントで生配信！ ご希望の方には、長谷川さんからお名前を呼んでもらえる特典つき。書籍は後日配送、または書店（京都大垣書店 堀川新文化ビルヂング店）にてお受け取りいただけます。



◆書籍名：『のせごはんとかけごはん』

宛名（為書き）入りサイン本、先着50名様限定

◆受付開始：7月1日（水）10:00～

◆インスタライブ配信：7月28日（火）13:00～

◆購入サイトURL: https://livepocket.jp/e/54phc

※ LivePocketでのチケット購入には、事前の会員登録（無料）が必要です

◆価格:

【配送】2,790円（税込・送料、販売手数料、システム利用料込み）

【店舗受取】（京都大垣書店 堀川新文化ビルヂング店）1,898円（税込・販売手数料、システム利用料込み）



★販売はLivePocketでのチケット制となります。受付開始日時（7/1）にスムーズにご購入いただくため、事前の会員登録をおすすめします。超限定企画、お見逃しなく！

#のせごはんとかけごはん

#長谷川あかり

#サイン本

【著者紹介】

長谷川あかり（はせがわ あかり）

料理家、管理栄養士。1996年埼玉県生まれ、東京都在住。10歳から20歳まで子役・タレントとして活動し、芸能活動引退後に大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。SNSでのレシピ投稿が大反響となり、現在は書籍、雑誌、WEBなどで幅広く活躍中。著書に『クタクタな心と体をおいしく満たすいたわりごはん』(KADOKAWA)、『シンプルだから悩まない!ワンパターン献立』(ダイヤモンド社)、パーソナルムック『長谷川あかりDAILY RECIPEVol.1～5』(扶桑社)など多数。

X:@akari_hasegawa

Instagram:@akari_hasegawa0105

【書誌情報】

書名：のせごはんとかけごはん

著者：長谷川あかり

発売日：2025年12月19日（金）

定価：1650円（税込）

ISBN：978-4-391-16596-8

発行所：株式会社主婦と生活社

主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391165968/

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391165961/

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18427532/